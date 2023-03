Boxe, Ivan Zucco si conferma campione internazionale WBC: battuto Brown ai punti

Nel main event della Milano Boxing Night Ivan Zucco (17v) ha battuto per decisione unanime Germaine Brown (12v2s) e si è confermato campione WBC internazionale dei Supermedi. Il mancino di Verbania – che ha sfoggiato una maglia di incoraggiamento per Daniele Scardina (“Forza Dani – Saliamo insieme”) – ora punta l’Europeo o un derby contro De Carolis. Spettacolo nel match per il titolo italiano superwelter tra Francesco Russo (12-3, 10KO) e Christian Mazzon (10-4-1, 4KO). Mazzon ha conquistato la cintura ai danni dell’ex Campione Russo grazie a un ko tecnico al 4° round. Giovanni Sarchioto (7-0, 6KO) sulla distanza delle otto riprese nei pesi medi ha sconfitto il solido francese Houcine Moulahi (4-14-2, 2KO). Maxim Prodan (21-2-1, 15KO) ha superato Mirko Marchetti (8-5), mentre Kone Yaya ha avuto la meglio sull’italo-brasiliano Ricardo Pompeo Mellone (3-29-1). Il welter Morgan Moricca ha conquistato una vittoria ai punti contro Mario Giovanni Zolli (1-2-1, 1KO). Debutto vicente per la kickboxer campione del mondo ISKA Gloria Peritore che, nei pesi gallo, ha avuto la meglio di Chiara Insarrualde.