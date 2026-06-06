Biancamaria Tessari è la nuova campionessa Ebu Silver Pesi Leggeri! Rivivi l’evento su Italia Boxe TV

Biancamaria Tessari ha battuto Jelena Janicijevic e si è laureata nuova campionessa Ebu Silver Pesi Leggeri: il replay dell’evento

Stasera è andata in scena una grande sfida per la Pro Boxe, un match che doveva assegnare un titolo importante per i Pesi Leggeri. Il PalaDozza di Bologna è stato il teatro dell’incontro per l’EBU silver dei Leggeri tra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic.

Non una sfida semplice per l’azzurra, che alla prova dei fatti ha tenuto benissimo il ring ed è riuscita ad andare anche oltre le attese, ottenendo una grande vittoria, che le ha permesso di diventare campionessa EBU Silver Lightweight.

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Il risultato finale non ha dato adito a grandi speculazioni: è stata decisa la vittoria per verdetto unanime con il punteggio di 96-94; 97-93; 97-93.

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Biancamaria Tessari sul tetto dei Silver Pesi Leggeri: vittoria con Janicijevic

L’evento, organizzato dalla Promo Boxe Italia e dalla Sempre Avanti Bologna, ha visto la portacolori italiana dare il meglio e battere Janicijevic grazie a una splendida prestazione sulla boxer serba.

La laurea come Campionessa EBU Silver dei Leggeri è un ulteriore passo in avanti in una carriera che si preannuncia sempre più incredibile. È stata un’altra grande serata di boxe che vi abbiamo mostrato e raccontato su Italia Boxe TV, sulla piattaforma Sportface TV.

Non perdetevi i prossimi appuntamenti che avremo in esclusiva per quanto riguarda il mondo della boxe, anche della nostra Biancamaria Tessari.