Alessio Lorusso vince il titolo IBO Intercontinentale Supergallo: battuto Alexandro Santiago

Al Pala Sport De Chiara di Cologno Monzese il “Mosquito” supera il messicano ai punti con verdetto unanime: 96-93, 95-94, 98-91.

Alessio Lorusso conquista il titolo IBO Intercontinentale Supergallo

Grande vittoria per Alessio Lorusso nel match valido per il titolo IBO Intercontinentale Supergallo. Il pugile italiano ha superato il messicano Alexandro Santiago al Pala Sport De Chiara di Cologno Monzese, nella sfida andata in scena il 21 giugno.

L’incontro, trasmesso in diretta su RaiSport, si è chiuso con il successo di Lorusso per verdetto unanime.

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Verdetto unanime per il “Mosquito”

Il “Mosquito” si è imposto ai punti dopo un match intenso, convincendo tutti i giudici.

Questi i cartellini finali: 96-93, 95-94 e 98-91.

Un successo importante per Lorusso, che aggiunge così alla propria carriera il titolo IBO Intercontinentale Supergallo.

Evento organizzato dalla Danger Promotion

La riunione pugilistica è stata organizzata dalla Danger Promotion e ha avuto come cornice il Pala Sport De Chiara di Cologno Monzese.

Per Lorusso si tratta di una vittoria di peso sul ring lombardo, arrivata contro un avversario messicano e davanti al pubblico italiano.