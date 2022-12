Pesi, Mondiali Bogotà prima tappa verso Olimpiadi Parigi 2024

Comincia dai prossimi Mondiali di sollevamento pesi di Bogotà la caccia per un posto alle prossimi Olimpiadi di Parigi 2024. In programma da martedì 6 a venerdì 16 dicembre, la rassegna iridata in Colombia vedrà impegnati anche i protagonisti della Pesistica Olimpica Azzurra. Un evento che segna anche la nascita del nuovo sito rinnovato da parte della FIPE, www.teamitaliafipe.com, dove è possibile trovare tutte le informazioni sulla squadra italiana e sullo staff, oltre che sui talenti di interesse nazionale, che come i “titolari” si allenano costantemente al CPO di Roma.

Questo il Team Italia, come comunicato dalla federpesistica: Giulia Imperio, Campionessa Europea in carica, -49 kg; Lucrezia Magistris, vicecampionessa Europea, -59 kg; Giulia Miserendino, fresca di Titolo Continentale Junior, con 3 medaglie d’oro e 3 record Italiani; Sergio Massidda, già Campione del Mondo Juniores e detentore del titolo Continentale Junior, -61 kg; il bronzo olimpico Mirko Zanni, nella sua nuova categoria, -73 kg; Oscar Reyes, al suo esordio con la maglia azzurra su una pedana internazionale, -81 kg; Cristiano Ficco, campione Olimpico ai Giochi giovanili di Buenos Aires e neo Campione Europeo U23, -89 kg. Assente per un lieve problema muscolare il bronzo olimpico di Tokyo e campione europeo in carica Nino Pizzolato, che avrà comunque la possibilità di tentare la qualificazione alle Olimpiadi in altre competizioni apposite.