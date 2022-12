Pesi, Mondiali 2022: Giulia Miserendino è nona con record italiano

Nono posto, 4 prove valide e 2 record italiani. Un bilancio super per Giulia Miserendino che chiude col sorriso il Mondiale di Bogotà di pesi. Due i primati nazionali sbriciolati: nello strappo, chiudendo con 110, e nel totale dove raggiunge quota 233 kg, a più sette da quello precedente. La gara è stata vinta dalla rumena Loredana Toma con un totale di 256 (119+137), davanti alla cinese Zeng con 253 (113+140) e all’ecuadoregna Palacios a con 252 (116+136). Nello slancio poi l’azzurra è la prima atleta a salire in pedana, sollevando 123 kg. Poi carica 127kg, ma non va la girata.