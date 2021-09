Pesi, categoria Junior: Miserendino campionessa europea nella 64 kg

by Davide Triolo

Giulia Miserendino- Foto Fipe

Giulia Miserendino si è laureata campionessa europea Junior nella 64 kg, dopo le eccellenti performance in Finlandia. Durante la competizione continentale, la giovane atleta azzurra ha raggiunto eccezionali record nostrani, corrispondenti a 100 kg di strappo, 120 kg di slancio e 220 kg complessivi. Dominio incontrastato per Miserendino, sebbene la turca Ozkan e la polacca Wolk abbiano tentato di proporle del filo da torcere; niente da fare, però, per le volenterose avversarie: azzurra superiore in toto e trionfante agli Europei. Con il meraviglioso oro ottenuto da Miserendino, l’Italia aggiunge un’ulteriore medaglia alle 15 precedentemente conquistate, arricchendo dunque il bottino. La pesistica italiana può sorridere anche per i progressi di Lisa Lotti, altra azzurra in gara, la quale ha terminato il proprio percorso in ottava posizione. Le eccellenze sportive nostrane continuano a incantare sui palcoscenici di ogni parte del mondo.