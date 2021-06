Pallanuoto, l’Italia aspetta il Montenegro a Ostia: ultimo test prima della World League

by Davide Triolo

Pallanuoto - Settebello - Rio 2016 - Foto Mezzelani/Gmt

L’Italia della pallanuoto affronterà il Montenegro al centro federale di Ostia, ultimo test prima delle finali di World League 2021. Prima di volare a Tblisi, in territorio georgiano, l’eccellenza sportiva azzurra, campione del mondo in carica, sfiderà la selezione montenegrina; gli azzurri tenteranno di far valere la propria superiorità tecnica a discapito degli avversari, provando e riprovando schemi che verranno adottati concretamente in World League, unico evento internazionale non coronato con un oro italiano. Dopo il torneo in Georgia, inoltre, l’Italia proverà a ben figurare alle Olimpiadi di Tokyo; la speranza è che gli azzurri possano conquistare una medaglia, per la gioia degli appassionati italiani.