Pallanuoto femminile, Italia-Olanda in tv: data, canale, orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali Budapest 2022

by Deborah Sartori

Setterosa - Foto Giorgio Perottino/DBM

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Olanda, la finale per il bronzo del torneo di pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo aver perso la semifinale contro la corazzata statunitense, va a caccia di riscatto per tornare sul podio iridato a distanza di 7 anni dopo Kazan 2015. L’avversaria sarà la formazione Orange, che in semifinale ha perso di misura contro le padrone di casa dell’Ungheria. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di bronzo? La finalina è in programma alle ore 14.30 di sabato 2 luglio a Budapest. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.