Oggi, martedì 11 novembre, doppia sfida in diretta su Sky Sport Arena e NOW: alle 18.30 CSM Oradea-Brescia, alle 20.30 Pro Recco-VK Jadran.

Prosegue la stagione 2025/2026 dell’European Aquatics Champions League, la competizione più prestigiosa della pallanuoto europea, che riunisce le 16 migliori squadre del continente pronte a contendersi il titolo vinto lo scorso anno dal Ferencvaros.

L’Italia è rappresentata da due delle formazioni più forti e vincenti della disciplina: Pro Recco e AN Brescia.

I liguri sono stati inseriti nel girone B, mentre i lombardi competono nel girone C di questa prima fase, che promette spettacolo e grande equilibrio.

Oggi, martedì 11 novembre, la Champions League di pallanuoto offre una serata tutta da seguire su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con una doppia sfida di altissimo livello:

CSM Oradea – AN Brescia alle 18.30 (telecronaca Miraglia/Campagna)

Pro Recco – VK Jadran alle 20.30 (telecronaca Barone/Binchi)

Le due italiane tornano quindi in vasca per misurarsi con avversarie di grande tradizione, pronte a confermare il proprio ruolo da protagoniste nella corsa al trono continentale.

Risultati, classifiche, notizie e highlights saranno disponibili su skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, che seguiranno da vicino tutto il cammino delle italiane nella competizione.