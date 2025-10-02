Il Setterosa inserito nel Girone C. Il CT Silipo: “Sorteggio positivo, puntiamo a partire forte e insidiare la Grecia nella seconda fase”

La European Aquatics ha sorteggiato i gironi della prima fase degli Europei femminili di pallanuoto 2026, in programma a Funchal, capitale di Madeira, dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia, inserita tra le teste di serie, è stata collocata nel Girone C insieme a Serbia, Croazia e Turchia.

“Non è andata male come sorteggio – commenta il CT Carlo Silipo, bronzo iridato ed europeo con il Setterosa – Abbiamo evitato il gruppo con Spagna e Ungheria. Ora sarà fondamentale iniziare forte vincendo tutte le gare della prima fase, per poi provare a insidiare la Grecia nella seconda fase e puntare al primo posto”. Il raduno di preparazione è fissato dal 20 al 23 novembre.

I gironi della prima fase (torneo femminile)

Girone A : Grecia, Francia, Slovacchia, Germania

Girone B : Ungheria, Romania, Spagna, Portogallo

Girone C : Italia, Serbia, Croazia, Turchia

Girone D: Olanda, Svizzera, Gran Bretagna, Israele

Il torneo femminile prevede che soltanto le prime due classificate di ciascun girone accedano alla seconda fase, che sarà organizzata in due nuovi gruppi da 4 squadre (E ed F). Le prime due di ciascun girone voleranno poi in semifinale per le medaglie, mentre le terze e quarte giocheranno per le posizioni dal 5° all’8°.