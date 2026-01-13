Pallamano, Sky official broadcaster dei grandi tornei 2026: Europei in diretta con gli Azzurri protagonisti

Sky trasmetterà i principali eventi internazionali di pallamano del 2026. Si parte dai Campionati Europei maschili in Svezia con l’Italia in campo dal 16 gennaio: tutte le gare degli Azzurri, semifinali e finale live su Sky e NOW

Il 2026 della pallamano internazionale parla anche italiano e passa dalla Casa dello Sport di Sky. L’emittente sarà Official Broadcaster dei principali tornei di pallamano dell’anno, a cominciare dai Campionati Europei maschili, in programma in Svezia, con una copertura completa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Un accordo che conferma la crescente attenzione verso una disciplina in forte espansione e che garantirà visibilità alle competizioni più importanti, con particolare attenzione al cammino delle Nazionali azzurre.

Europei 2026: il calendario dell’Italia

L’Italia farà il suo esordio agli Europei venerdì 16 gennaio, affrontando l’Islanda in una sfida subito impegnativa. Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW.

Nella fase iniziale del torneo gli Azzurri torneranno poi in campo:

domenica 18 gennaio alle 20.30 contro l’Ungheria

martedì 20 gennaio alle 18 contro la Polonia

Entrambe le partite saranno visibili in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Copertura completa fino alla finale

La copertura di Sky non si limiterà alla fase a gironi. Saranno infatti trasmesse tutte le successive partite della Nazionale italiana, oltre alle semifinali in programma venerdì 30 gennaio e alla finale degli Europei, in calendario domenica 1° febbraio.

Un racconto continuo che accompagnerà il pubblico lungo tutto il torneo, con studi, approfondimenti e aggiornamenti dedicati.

Non solo Europei: il grande handball su Sky nel 2026

Grazie all’accordo con la Federazione Italiana Giuoco Handball, nel corso del 2026 Sky e NOW offriranno anche:

le gare delle Nazionali azzurre

le sfide di Champions League maschile e femminile

la Coppa Italia maschile e femminile

Un palinsesto ricco che punta a consolidare la pallamano tra gli sport di riferimento dell’offerta Sky.

Programma Campionati Europei – Prima fase