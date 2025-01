Non si ferma il sogno dell’Italia ai Mondiali di pallamano in corso a Henring, in Danimarca: gli azzurri, infatti, hanno fatto il loro debutto nel main round battendo la Repubblica Ceca con una prova convincente. Termina 25-18 per gli uomini del direttore tecnico Riccardo Trillini, che rimangono in piena corsa per un posto ai quarti di finale: la partita praticamente da dentro o fuori sarà la prossima, contro la Germania. Ma intanto gli azzurri si godono il momento e continuano a ritoccare il record di vittorie nella fase finale di un mondiale: per l’Italia, infatti, si tratta del terzo successo complessivo dopo quelli contro Tunisia e Algeria nel qualification round. Ancora grande protagonista il portierone azzurro, Domenico Ebner, oltre ad Andrea Carlo Parisini (5 reti), Leo Prantner e Tomas Bortoli (4 gol a testa).

Mondiali pallamano 2025, la cronaca di Italia-Repubblica Ceca

Pronti-via e Prantner sblocca il risultato dai sette metri, con l’Italia che raddoppia poco dopo con Parisini in superiorità numerica. Occasioni dai sette metri anche per la Repubblica Ceca, ma Ebner è monumentale parando sia su Hrstka e Skopar, mentre ancora Prantner non sbaglia. Gli avversari perdono fiducia e attraversano un momento di blackout che permette agli azzurri di trovare un parziale importante con le reti di Parisini, Dapiran, Savini e Simone Mengon, allungando a +7 sull’11-4. Un piccolo calo sul finale di frazione permette alla Cechia di accorciare sul 14-9.

Nella ripresa, Parisini e Bulzamini ristabiliscono il +6 (17-11), che diventa +7 dopo il penalty trasformato da Bronzo con nove minuti ancora da giocare. Il margine è importante ma non decisivo. Il fallo di Iballi su Babak vale due minuti di superiorità per gli avversari in un momento decisivo, ma Ebner para su Morkovsky mentre Blecha viene fermato dal palo. Parisini firma il nuovo +8 (24-16) e la doppia parata di Ebner sul 25-17 mette definitivamente in ghiaccio la partita, anche a livello mentale. La Repubblica Ceca, infatti, è completamente sfiduciata e nulla può contro un’Italia che vola sulle ali dell’entusiasmo verso la terza vittoria in questi mondiali di pallamano.

Prossime partite dell’Italia e classifica

Come anticipato, la prossima giornata, la penultima, vedrà in scena la partita tra Italia e Germania. Potrebbe essere già una sfida decisiva, visto che gli azzurri affrontano un ostacolo durissimo sulla strada verso i quarti di finale, in quello che può essere definito un vero e proprio spareggio per la prossima fase. Tutto questo in attesa che la nazionale tedesca giochi la sua terza partita, questa sera alle 20:30 contro i padroni di casa della Danimarca. La partita tra Italia e Germania andrà in scena giovedì 23 gennaio alle ore 18:00, mentre sempre alla stessa ora di sabato 25 gli uomini del dt Trillini chiuderanno il main round contro la Svizzera.

Questa, invece, la situazione attuale del girone dell’Italia. Da tenere in considerazione che, al termine del main round, saranno le prime due di ogni girone a passare ai quarti: