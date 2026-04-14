Premier Padel 2026, il circuito fa tappa in Egitto: il CIB Newgiza P2 in diretta su Sky

Da giovedì 16 a sabato 18 aprile le sfide del torneo dal Newgiza Sports Club trasmesse su Sky e in streaming su NOW. Finali in programma sabato su Sky Sport 252.

Il circuito Premier Padel 2026 prosegue con una nuova tappa internazionale: da giovedì 16 a sabato 18 aprile si disputa il CIB Newgiza Premier Padel P2, ospitato dal Newgiza Sports Club, nel Governatorato di Giza, in Egitto. Il torneo vedrà in campo alcuni tra i migliori giocatori e le migliori giocatrici del panorama mondiale.

Le fasi decisive della competizione saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili anche in streaming su NOW, con una copertura dedicata a partire dai quarti di finale fino agli atti conclusivi del torneo.

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Quarti e semifinali in diretta su Sky Sport

La programmazione prenderà il via giovedì 16 aprile con i quarti di finale, in onda dalle 10 alle 20.05 su Sky Sport Max e dalle 15 alle 21 su Sky Sport 258. Le telecronache saranno affidate a Stefano De Grandis, Gustavo Spector, Giuseppe Di Giovanni e Saverio Palmieri.

Venerdì 17 aprile spazio alle semifinali, trasmesse dalle 12 alle 20 su Sky Sport Max, con il racconto affidato a Luis Ovando, Saverio Palmieri, Ettore Mazzara e Nicolò Cotto.

Le finali sabato 18 aprile

Le finali del torneo si disputeranno sabato 18 aprile su Sky Sport 252: la finale femminile è in programma dalle ore 15, seguita alle 17 dalla finale maschile. La telecronaca sarà curata da Emiliano Pozzoni e Gustavo Spector.

Il programma del CIB Newgiza Premier Padel P2

Giovedì 16 aprile

Quarti di finale

Dalle 10 alle 20.05 su Sky Sport Max

Dalle 15 alle 21 su Sky Sport 258

Venerdì 17 aprile

Semifinali

Dalle 12 alle 20 su Sky Sport Max

Sabato 18 aprile

Finale femminile

Dalle 15 su Sky Sport 252

Finale maschile

Dalle 17 su Sky Sport 252