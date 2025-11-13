Premier Padel 2025, il circuito vola a Dubai: in campo i big. Finali domenica su Sky e NOW
Da venerdì 14 a domenica 16 novembre all’Hamdan Sports Complex il “Dubai Premier Padel P1”. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La stagione 2025 del Premier Padel fa tappa negli Emirati Arabi Uniti. Da domani, venerdì 14, a domenica 16 novembre, l’Hamdan Sports Complex di Dubai ospita il “Dubai Premier Padel P1”, appuntamento di primo piano che riunisce sul campo alcuni dei nomi più attesi del circuito.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Tra gli uomini saranno protagonisti Coello/Tapia, una delle coppie più spettacolari della stagione, mentre nel tabellone femminile si rivedranno Sánchez/Josemaría, fresche vincitrici del torneo CIB NEWGIZA Premier Padel P2 disputato lo scorso 1° novembre.
Sky garantirà la copertura completa delle giornate decisive del torneo, con dirette, telecronache e approfondimenti dedicati al grande padel internazionale.
PROGRAMMA TV SU SKY E NOW
Venerdì 14 novembre – Quarti di finale
Dalle 9 alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW
Fino alle 11.15 anche su Sky Sport Uno
Dalle 17 anche su Sky Sport 254
Telecronache: Gaia Brunelli, Gustavo Spector, Saverio Palmieri, Luis Ovando, Emiliano Pozzoni, Emiliano Siciliani
Sabato 15 novembre – Semifinali
Dalle 13 alle 21 su Sky Sport Mix e NOW
Dalle 17 anche su Sky Sport 257
Telecronache: Alessandro Lupi, Saverio Palmieri, Stefano De Grandis, Emiliano Siciliani
Domenica 16 novembre – Finali
Finale femminile: ore 15 su Sky Sport Mix e NOW
Finale maschile: ore 17 su Sky Sport Mix e NOW
Telecronache: Alessandro Lupi e Saverio Palmieri