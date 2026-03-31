Inside. Intervista a Luigi Busà (Karate)

Luigi Busà è molto più di un campione: è il volto, il simbolo e l’ambasciatore del karate italiano nel mondo. La sua carriera agonistica ha attraversato le vette più alte dello sport internazionale, culminando con la storica medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, dove ha scritto una pagina indelebile per il movimento azzurro.

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Cresciuto in una famiglia di karateka, Busà ha trasformato fin da giovanissimo la passione in una missione. Disciplina, determinazione e una mentalità vincente lo hanno portato a dominare la scena mondiale nel kumite, conquistando titoli europei e mondiali e diventando un punto di riferimento assoluto per l’intera disciplina.

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Ma ciò che rende oggi la sua storia ancora più interessante è ciò che viene dopo. Perché, se da atleta ha già dimostrato di poter arrivare dove pochi riescono, la vera sfida che ha scelto di affrontare guarda al futuro del karate stesso. Dopo l’esclusione dai Giochi di Parigi 2024, Busà si è fatto portavoce di un obiettivo ambizioso: riportare il karate nel programma olimpico in vista di Brisbane 2032.

Un impegno che va oltre il tatami, fatto di visione, rappresentanza e capacità di ispirare le nuove generazioni. Busà non è solo un campione che combatte, ma una figura che costruisce, che dialoga con le istituzioni sportive e che lavora affinché il karate possa tornare a essere protagonista sul palcoscenico più importante al mondo.

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Inside racconterà proprio questo: non solo l’atleta che ha vinto tutto, ma l’uomo che ha scelto di rimettersi in gioco per qualcosa di ancora più grande. Perché le medaglie segnano la storia, ma le battaglie per il futuro definiscono le leggende.

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