Pechino 2022, sci alpino: oro da sogno per Odermatt nel gigante, out De Aliprandini

by Aliosha Bona

Luca De Aliprandini - Foto Ale Trovati /Pentaphoto

Marco Odermatt conquista la medaglia d’oro nello slalom gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo svizzero ottiene il suo primo successo a cinque cerchi, confermandosi dopo la prima manche. Solamente un fenomeno come l’elvetico poteva arrivare davanti a un super Zan Kranjec, il quale con il miglior tempo di manche si prende uno storico argento. Completa il podio, con il bronzo, il francese Mathieu Faivre, campione del Mondo in carica.

Luca De Aliprandini esce di scena a causa di una brutta caduta: l’azzurro infatti ha provato a spingere al massimo nel primo tratto, ma non è riuscito a stare dentro il tracciato. Nessuna conseguenza fisica per il trentino che però ha di che rammaricarsi dopo il sesto tempo nella prima manche. Non si erano qualificati per la seconda manche gli altri due italiani in gara, ovvero Tommaso Sala e Alex Vinatzer, usciti senza conseguenze fisiche e proiettati verso lo slalom. L’Italia dunque rimane ancora a bocca asciutta a livello maschile dove avrà un’ultima chance di andare a medaglia: lo slalom di mercoledì.

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO

PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT

GLI ITALIANI IN GARA

I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

I RISULTATI GIORNO PER GIORNO

LA CLASSIFICA FINALE DELLO SLALOM GIGANTE

ORO: Marco Odermatt (SUI) 2:09.35

ARGENTO: Zan Kranjec (SLO) +0.19

BRONZO: Mathieu Faivre (FRA) +1.34

4. River Radamus (USA) +1″60

5. Thibaut Favrot (FRA) +1″69

5. Alexis Pinturault (FRA) +1″69

7. Gino Caviezel (SUI) +1″85

8. Henrik Kristoffersen (NOR) +1″90

9. Joan Verdu (AND) +1″93

10. Filip Zubcic (CRO) +2″74

Luca De Aliprandini (ITA) DNF