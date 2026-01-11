Torino riabbraccia la Fiamma Olimpica: vent’anni dopo torna l’atmosfera dei Giochi

La Fiamma di Milano Cortina 2026 attraversa la città: 11 chilometri tra i luoghi simbolo e grande festa finale in piazza Castello.

A vent’anni da Torino 2006, il capoluogo piemontese torna a respirare l’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali con l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in vista dell’evento in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Un ritorno carico di memoria e significato, che riaccende emozioni ancora vive nel cuore della città.

Partita da Roma il 6 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica sta attraversando tutte le regioni italiane in un lungo viaggio di 63 giorni e oltre 12mila chilometri, toccando simbolicamente il Paese prima di arrivare sulle nevi e sul ghiaccio dei Giochi.

A Torino la staffetta prenderà il via alle 14.30 dall’area antistante lo stabilimento Stellantis di corso Agnelli. Da lì, il primo tedoforo darà avvio a un percorso di circa 11 chilometri, che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della città: piazza Gran Madre, la Mole Antonelliana, le Porte Palatine, piazza della Repubblica, fino a raggiungere piazza Castello.

Già dalle 17.30, piazza Castello diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni, con stand, animazione e momenti di coinvolgimento per cittadini e visitatori. La Camera di Commercio di Torino offrirà vin brulè e cioccolata calda, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e accogliente.

Sul palco si rivivranno le emozioni di Torino 2006 grazie alla proiezione di video storici e agli interventi di protagonisti di quella straordinaria avventura olimpica. Ad attendere l’arrivo della Fiamma, affidata a tre tedofori d’eccezione – Evelina Christillin, Valentino Castellani e Tiziana Nasi – ci saranno l’ex sindaco Sergio Chiamparino e l’attuale primo cittadino Stefano Lo Russo. Il momento culminante della giornata sarà l’accensione del braciere olimpico alle 19.30.

«Sarà l’occasione – ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo – per dare il benvenuto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ma anche per celebrare un anniversario. Vent’anni fa il braciere di Torino 2006 cambiò per sempre il volto della nostra città, mostrandola al mondo come meta ideale per grandi eventi internazionali».

Un ricordo collettivo che, secondo Lo Russo, vive ancora nella memoria dei torinesi: «Le divise dei volontari, le piazze animate, la sensazione di essere parte di qualcosa di unico. Accogliere oggi la fiaccola olimpica significa rinnovare quello spirito e guardare al futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa capacità di fare squadra».