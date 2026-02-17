Frecciarossa Final Eight 2026, programma completo su Sky e NOW: quarti, semifinali e finale

Frecciarossa Final Eight 2026 in diretta su Sky e NOW dal 18 al 22 febbraio. Programma completo di quarti, semifinali e finale, con orari e telecronisti.
Da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio la Coppa Italia di basket entra nel vivo con la Frecciarossa Final Eight 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Le migliori otto squadre del girone d’andata della regular season LBA si sfidano in un tabellone a eliminazione diretta per conquistare la cinquantesima Coppa Italia.
In campo quarti di finale, semifinali e finale, con studi pre e postpartita, talent e copertura totale su tv, web e social.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Quarti di finale: si parte mercoledì 18 febbraio
Mercoledì 18 febbraio
Ore 18.00 (prepartita dalle 17.30)
Brescia-Udine
Telecronaca: Geri De Rosa e Andrea Meneghin
Diretta su Sky Sport Basket
Ore 20.45
Milano-Trieste
Telecronaca: Andrea Solaini e Matteo Soragna
Diretta su Sky Sport Basket
Giovedì 19 febbraio
Ore 18.00 (prepartita dalle 17.30)
Venezia-Tortona
Telecronaca: Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
Diretta su Sky Sport Basket
Ore 20.45
Bologna-Napoli
Telecronaca: Geri De Rosa e Chicca Macchi
Diretta su Sky Sport Basket
Semifinali: doppia copertura Sky e Cielo
Sabato 21 febbraio
Ore 18.00 (prepartita dalle 17.30)
Prima semifinale
(Vincente Brescia-Udine vs vincente Milano-Trieste)
Telecronaca: Geri De Rosa e Matteo Soragna
Diretta su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo
Ore 20.45
Seconda semifinale
(Vincente Venezia-Tortona vs vincente Bologna-Napoli)
Telecronaca: Andrea Solaini e Chicca Macchi
Diretta su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo
Finale: domenica 22 febbraio
Ore 17.00 (prepartita dalle 16.30)
Finale Frecciarossa Final Eight 2026
Telecronaca: Geri De Rosa e Andrea Meneghin
Diretta su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo
Studi, talent e copertura completa
La programmazione sarà arricchita dagli studi pre e postpartita condotti da Giulia Cicchinè in ogni giornata di gara, con il contributo dei talent di Sky Sport e le interviste a bordocampo di Gaia Accoto.
La Final Eight segnerà anche l’inizio della nuova partnership tra Sky Sport e Geely Italia, distribuito da Jameel Motors, con studi rinnovati, scenografie personalizzate e tecnologie immersive di ultima generazione.
Grande attenzione anche su Sky Sport 24, SkySport.it, nella sezione premium Sky Sport Insider sull’App Sky Sport e sui profili ufficiali social di Sky Sport, con risultati, classifiche, notizie e highlights.
Belinelli allo Sky Store
Sabato 21 febbraio alle 11.30 Marco Belinelli, ex campione NBA e brand ambassador Sky Sport, sarà presente allo Sky Store di via Lagrange 32/F a Torino per incontrare gli appassionati.