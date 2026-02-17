Frecciarossa Final Eight 2026, programma completo su Sky e NOW: quarti, semifinali e finale

Frecciarossa Final Eight 2026 in diretta su Sky e NOW dal 18 al 22 febbraio. Programma completo di quarti, semifinali e finale, con orari e telecronisti.

Da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio la Coppa Italia di basket entra nel vivo con la Frecciarossa Final Eight 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Le migliori otto squadre del girone d’andata della regular season LBA si sfidano in un tabellone a eliminazione diretta per conquistare la cinquantesima Coppa Italia.

In campo quarti di finale, semifinali e finale, con studi pre e postpartita, talent e copertura totale su tv, web e social.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Quarti di finale: si parte mercoledì 18 febbraio

Mercoledì 18 febbraio

Ore 18.00 (prepartita dalle 17.30)

Brescia-Udine

Telecronaca: Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Diretta su Sky Sport Basket

Ore 20.45

Milano-Trieste

Telecronaca: Andrea Solaini e Matteo Soragna

Diretta su Sky Sport Basket

Giovedì 19 febbraio

Ore 18.00 (prepartita dalle 17.30)

Venezia-Tortona

Telecronaca: Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

Diretta su Sky Sport Basket

Ore 20.45

Bologna-Napoli

Telecronaca: Geri De Rosa e Chicca Macchi

Diretta su Sky Sport Basket

Semifinali: doppia copertura Sky e Cielo

Sabato 21 febbraio

Ore 18.00 (prepartita dalle 17.30)

Prima semifinale

(Vincente Brescia-Udine vs vincente Milano-Trieste)

Telecronaca: Geri De Rosa e Matteo Soragna

Diretta su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo

Ore 20.45

Seconda semifinale

(Vincente Venezia-Tortona vs vincente Bologna-Napoli)

Telecronaca: Andrea Solaini e Chicca Macchi

Diretta su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo

Finale: domenica 22 febbraio

Ore 17.00 (prepartita dalle 16.30)

Finale Frecciarossa Final Eight 2026

Telecronaca: Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Diretta su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo

Studi, talent e copertura completa

La programmazione sarà arricchita dagli studi pre e postpartita condotti da Giulia Cicchinè in ogni giornata di gara, con il contributo dei talent di Sky Sport e le interviste a bordocampo di Gaia Accoto.

La Final Eight segnerà anche l’inizio della nuova partnership tra Sky Sport e Geely Italia, distribuito da Jameel Motors, con studi rinnovati, scenografie personalizzate e tecnologie immersive di ultima generazione.

Grande attenzione anche su Sky Sport 24, SkySport.it, nella sezione premium Sky Sport Insider sull’App Sky Sport e sui profili ufficiali social di Sky Sport, con risultati, classifiche, notizie e highlights.

Belinelli allo Sky Store

Sabato 21 febbraio alle 11.30 Marco Belinelli, ex campione NBA e brand ambassador Sky Sport, sarà presente allo Sky Store di via Lagrange 32/F a Torino per incontrare gli appassionati.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS