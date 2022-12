Milano-Cortina 2026, Malagò: “Lavoriamo tutti nella stessa direzione”

“Penso che non possiamo mai dimenticare quello che è successo nei due anni precedenti, abbiamo fatto tanti incontri, ma i rapporti umani e personali incidono tantissimo sul come affrontare le problematiche. In questi tre giorni abbiamo visitato la città, a partire da San Siro al Palasharp. Stiamo lavorando molto bene con chi rappresenta il territorio, stiamo andando tutti nella stessa direzione. Sappiamo benissimo quali sono le difficoltà e le problematiche, ma penso che buona parte di queste verranno risolte a breve”. Queste le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l’incontro con la stampa relativo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sul tema San Siro: “Nella candidatura la cerimonia inaugurale era a San Siro, non mi risulta ci sia in Italia un altro posto così prestigioso e capace di ospitare 80mila spettatori. A noi va bene tutto, se rimane questo San Siro è evidente che vada sistemato per una cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Siamo spettatori interessati, non spetta a noi stabilire se si farà in tempo a fare un nuovo stadio”.