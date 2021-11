Milano-Cortina 2026, il Piemonte ci riprova. Il nuovo sindaco di Torino: “Pronti a collaborare”

by Giorgio Billone

Logo Milano-Cortina - Olimpiadi 2026

Il Piemonte ci riprova e il governatore Alberto Cirio, al termine del confronto con il nuovo sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ha annunciato di voler fare di tutto per rimediare alla rinuncia alle Olimpiadi invernali 2026 insieme a Milano e Cortina voluta dall’ex primo cittadino Chiara Appendino: “Le olimpiadi mancate, o meglio rinunciate, sono state un errore enorme, che ha creato danni enormi. E’ nostro dovere recuperare ciò che è recuperabile. Non è una partita chiusa e neanche un sogno”. Gli fa eco il nuovo sindaco: “Avvieremo già nelle prossime settimane una interlocuzione col governo dei Giochi di Milano e Cortina per dare, come Torino e Piemonte, la nostra disponibilità alla collaborazione”.