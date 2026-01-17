Massimo Boldi non sarà più tedoforo di Milano-Cortina 2026: il comunicato ufficiale

Massimo Boldi, celebre attore italiano, non farà più parte della lista dei tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La decisione è stata comunicata oggi dalla Fondazione dell’organizzazione, che ha spiegato come alcune affermazioni espresse dall’attore in una recente intervista siano state giudicate incompatibili con i valori fondanti del Movimento Olimpico.

Le parole che hanno scatenato la reazione

L’attore Massimo Boldi, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Fatto Quotidiano, aveva raccontato con ironia e caratteristiche della sua verve comica il motivo per cui avrebbe partecipato alla staffetta, ma alcune espressioni non sono state viste di buon occhio dagli organizzatori, anche perché decisamente fuori luogo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il classe 1945 ha detto di non essere uno sportivo, di non avere mai “mosso un muscolo” in vista sua e di sentirsi “campione di figa e apertivi”.

Sicuramente l’intento di Boldi era quello di pronunciare queste parole con tono leggero ed umoristico, ma queste dichiarazioni non sono state (giustamente) ritenute in linea con i principi olimpici di rispetto, inclusivi e unità, valori essenziali per coloro che portano la Fiamma Olimpica. Secondo il Comitato, infatti, il gesto di essere un tedoforo non è un semplice ruolo simboli ma un privilegio, oltre che una responsabilità.

Reazioni e contesto della decisione

La rimozione di Boldi interviene in un contesto in cui la lista di tedofori per i Giochi di Milano-Cortina ha già attirato critiche e discussioni, soprattutto per la presenza di figure esterne.

La Fondazione organizzatrice ha voluto però sottolineare che la selezione dei tedofori coinvolge varie realtà, tra cui le città di tappa, sponsor, CONI regionali e quant’altro, con l’obiettivo di riflettere i principi olimpici durante il Viaggio della Fiamma.

Di seguito il comunicato ufficiale con cui il Comitato di Milano-Cortina 2026 ha annunciato la scelta di revocare Massimo Boldi dalla lista di tedofori: “La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore. Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta. La nomina dei tedofori può essere effettuata dalle diverse realtà che contribuiscono alla costruzione del Viaggio della Fiamma, tra cui la Fondazione Milano Cortina 2026, le Città di tappa, gli Sponsor del progetto olimpico, i CONI regionali, gli Enti territoriali e il Comitato Olimpico Internazionale. La Fondazione Milano Cortina 2026 continuerà a organizzare una Staffetta della Torcia Olimpica che rifletta pienamente questi principi e celebri il potere unificante dello sport, nel pieno rispetto dello spirito Olimpico”.