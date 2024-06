Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: Pilato record italiano nei 100 rana, Ceccon fa ben sperare

Prima giornata di gare al Trofeo Settecolli 2024 ed è subito show di Benedetta Pilato. Nella finale dei 100 rana femminili arriva il nuovo record italiano firmato dalla 19enne azzurra. Con il tempo di 1:05.44 (battuto il precedente primato di Castiglioni in 1:05.67), la tarantina lancia un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Avevo bisogno di una conferma in più della mia condizione – le sue parole – Questa conferma è arrivata e sono molto contenta. L’ultimo 100 che avevo nuotato sui miei livelli era quello della qualifica alle Olimpiadi a novembre. Questo Settecolli non l’abbiamo preparato al 100% ed è ancora più importante essere andati bene qui. Sapevo di essermi allenata bene ma non mi aspettavo di andare così forte. Il risultato e il tempo sono il frutto del lavoro degli ultimi mesi“. Sul podio, insieme a ‘Benny’, c’è Martina Carraro che ai microfoni Rai annuncia: “Questo è stato il mio ultimo 100 rana – rivela senza trattenere qualche lacrima – ce la metterò tutta per qualificarmi a Parigi”.

Il ricco programma di serata si era aperto con la buonissima prestazione di Thomas Ceccon nei 100 dorso. Il 23enne di Schio fa registrare il record della competizione con 52.43. Alle sue spalle il compagno di allenamenti Michele Lamberti (53.35), poi Christian Bacico (54.05) bronzo mondiale juniores. “Sono un po’ stanco. Vengo nella veste di atleta con un po’ di problemi fisici, ho avuto mal di spalle e mal di schiena ma il tempo è molto buono. L’anno scorso ho spinto meno, ma dipende da molti fattori. In acqua può succedere di tutto”, le parole a caldo di Ceccon. “Oro olimpico? Non ho mai detto niente su questo argomento. Ci sarà da vedere come arriverò a Parigi”.

Nei 100 rana maschili non ha affatto deluso Nicolò Martinenghi: 58.90 il suo tempo, davanti all’olandese Corbeau e al connazionale Viberti (59.27), che si toglie anche la soddisfazione di toccare prima della superstar Adam Peaty, solamente quarto.