Nuoto, oggi in tv ultima giornata Mondiali vasca corta Melbourne 2022: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la sesta ed ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le gare con date e orari italiani. Cala il sipario sulla rassegna iridata con i migliori nuotatori del globo pronti a sfidarsi per il titolo nella vasca da 25 metri della piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre. L’Italia va a caccia di nuove soddisfazioni per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie e chiudere in bellezza. Di seguito, il programma dettagliato di giornata e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le gare saranno tutte trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (in streaming su Rai Play) e su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno (in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it seguirà le gare di giornata con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato di giornata del Mondiale in vasca corta 2022 di nuoto con gli orari italiani (10 ore in meno rispetto a Melbourne).

Programma ultima giornata Mondiali Melbourne

Batterie (ore 1.00 italiane)

200 stile libero donne

200 stile libero uomini

200 dorso donne

200 dorso uomini

Staffetta 4×100 mista donne

Staffetta 4×100 mista uomini

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

100 Farfalla donne – FINALE

100 Farfalla uomini – FINALE

50 Rana donne – FINALE

50 Rana uomini – FINALE

200 Dorso donne – FINALE

200 Dorso uomini – FINALE

200 Stile libero donne – FINALE

200 Stile libero uomini – FINALE

Staffetta 4×100 Mista donne – FINALE

Staffetta 4×100 Mista uomini – FINALE