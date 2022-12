LIVE – Ultima giornata Mondiali vasca corta Melbourne 2022 nuoto: semifinali e finali 18 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live della sesta ed ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Cala il sipario sulla rassegna iridata con i migliori nuotatori del globo pronti a sfidarsi per il titolo nella vasca da 25 metri della piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre. L’Italia va a caccia di nuove soddisfazioni per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie e chiudere in bellezza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sesta ed ultima giornata dei Mondiali di Melbourne 2022 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

11:39 – QUI IL RECAP. QUI IL MEDAGLIERE. Grazie per averci seguito in questi giorni.

11:33 – Si chiude con una finale meravigliosa questo Mondiale. E con un’altra medaglia azzurra, seppur di bronzo.

11:30 – Incredibile, incredibile finale! Stati Uniti e Australia ex aequo con record del mondo!!! E Italia che finisce vicinissima, ma terza!

11:30 – Miressi e Smith! Testa a testa!

11:29 – Matteo Rivolta recupera qualcosa sugli Stati Uniti e ora Alessandro Miressi può portarci anche verso l’oro.

11:29 – Ancora una devastante prova di Nic Fink, che prende un buon vantaggio su Martinenghi. Italia seconda dopo due frazioni.

11:28 – Mora chiude in terza posizione la sua frazione. Tocca a Martinenghi.

11:26 – Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi. Gli stessi quattro che hanno vinto lo scorso anno ad Abu Dhabi.

11:25 – Il momento delle introduzioni dei quartetti.

11:15 – Ci siamo, a breve l’ultima gara di questa manifestazione iridata. E tanta, tanta attesa per il quartetto azzurro.

11:13 – Oro e record del mondo per gli Stati Uniti, che precedono Australia e Canada.

11:10 – In vasca la 4×100 mista femminile. Si preannuncia la solita lotta Stati Uniti, Australia, Canada per le prime posizioni.

10:55 – I 200 maschili se li prende il coreano Hwang davanti a Popovici e Dean. Mancano le ultime due staffette per concludere questo Mondiale.

10:35 – Haughey vince i 200 stile libero donne davanti a Smith e Steenbergen.

10:29 – 1:48.45 il tempo dell’azzurro, che salirà sul podio insieme a Murphy (oro) e Casas (argento).

10:28 – BRONZO! Record italiano! Che seconda metà di gara per Lorenzo Mora!!

10:27 – Lorenzo Mora ci prova, sale in quarta posizione!

10:27 – Ai 100 metri Murphy in testa, Mora sesto.

10:22 – E’ il turno di Lorenzo Mora nei 200 dorso uomini. Poi tra un’ora circa gli ultimi azzurri in vasca saranno quelli della 4×100 misti.

10:13 – L’azzurra lontana dal podio, finisce in quinta posizione. Vince Kaylee McKeown in 1:59.26.

10:12 – Margherita è quinta a metà gara.

10:11 – Tocca a Margherita Panziera nella finale dei 200 dorso.

10:06 – Solamente quattro centesimi! 25:38 per Fink, 25.42 per Martinenghi. Cerasuolo 25.68.

10:05 – Podio per Martinenghi e Cerasuolo, argento e bronzo! Sfuma di un soffio l’oro a Nicolò, se lo prende Fink.

10:03 – Ci siamo con i 50 rana!

09:58 – Tra qualche minuto tocca a Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana uomini. Tanta attesa per una finale che potrebbe regalarci grandi soddisfazioni.

09:53 – Niente da fare per Benedetta Pilato. La giovane tarantina è settima nella gara vinta dalla Meilutyte come da pronostico. Argento van Niekerk, bronzo per Lilly King.

09:50 – E’ il momento della finale dei 50 rana donne, con Benedetta Pilato che cerca una gioia in questi difficili Mondiali di Melbourne.

09:46 – Purtroppo non riesce la difesa del titolo all’azzurro, termina quinto dopo un’ultima virata non perfetta. Vinc Le Clos davanti a Kharun e Kusch. Fuori dal podio anche Noe Ponti.

09:45 – Buona progressione di Rivolta, è secondo ai 50 metri.

09:40 – La canadese si prende l’oro davanti a Torri Huske e Louise Hansson. Ora i 100 farfalla uomini con Matteo Rivolta

09:40 – E partiamo subito con il record del mondo di Margaret Macneil in 54.05 nei 100 farfalla!

09:35 – La prima finale in programma è quella dei 100 farfalla donne, una delle poche gare in cui non avremo nostre rappresentanti.

09:30 – Tanti azzurri e azzurre impegnate in quest’ultima mattinata. Rivola, Pilato, Martinenghi, Cerasuolo, Panziera, Mora ed infine la 4×100 mista uomini tutti caccia di una medaglia!

09:25 – Buongiorno e buona Domenica, amici di Sportface. Tutto pronto per l’ultima giornata di finali da Melbourne!