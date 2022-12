Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: Stati Uniti vincono il medagliere, Italia terza a quota 16

Si chiudono con l’incredibile finale della 4×100 mista le sei splendide giornate dei Mondiali di nuoto in vasca corta al Melbourne Sports and Aquatic Centre, situato presso Albert Park. Come lo scorso anno ad Abu Dhabi sono gli Stati Uniti a vincere il medagliere con 17 ori, 13 argenti e 6 bronzi. Secondo posto posto per l’Australia (13 ori, 8 argenti, 5 bronzi), anch’essa assoluta protagonista in questa manifestazione iridata organizzata in casa. E come nella passata edizione sul terzo gradino del podio ci sale l’Italia.

IL MEDAGLIERE FINALE

Lo scorso anno però l’Australia non era presente, e gli azzurri si piazzarono dietro alle due nordamericane Stati Uniti e Canada. Quest’anno, nonostante una pattuglia non troppo numerosa di atleti arrivati a Melbourne, il team azzurro è riuscito a fare meglio dei canadesi, finendo dietro solo a due super potenze del nuoto. I nostri chiudono esattamente con 16 medaglie come ad Abu Dhabi, ma con un argento in più: si passa da 5+5+6 a 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Un’altra prova di forza da parte della nostra squadra, sempre più ai vertici dello sport.