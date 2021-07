Nuoto, Europei Junior 2021: Lorenzo Galossi da record nei 200 stile

by Deborah Sartori

Trofeo Settecolli nuoto, foto Sportface

Lorenzo Galossi firma il record italiano ragazzi dei 200 stile libero agli Europei Juniores 2021. Allo Stadio del Nuoto di Roma la squadra azzurra continua a dare spettacolo, con gli azzurrini che conquistano sette pass per le semifinali. La copertina delle batterie di apertura della quarta giornata però è tutta per Galossi. Il 17enne romano, allenato da Simone Palombi, ha nuotato i 200 stile libero in 1’49″27 (53″25 ai 100), abbassando il precedente primato nazionale di categoria (l’1’50″23 siglato da Andrea Mitchell D’Arrigo nel 2011) e di oltre un secondo il primato personale (1’50″47 il precedente). Seconda posizione per il bosniaco Jovan Lekic (1’49″28), terzo il giovane fenomeno romeno David Popovici (1’50″01, 52″47 a metà gara), già d’oro nei 100 con record del mondo juniores (47″30). In semifinale ci sarà anche l’azzurrino Matteo Oppioli, dodicesimo in 1’51″62, mentre si fermano Davide Dalla Costa (1’52″63) e Giovanni Gallina (1’54″85).