Campionati italiani, Marchello stupisce nei 400 stile libero: si va a Parigi

Davide Marchello ha portato a casa una grande prova nei 400 stile libero: dai campionati italiani all’avvicinamento a Parigi 2026

Una bracciata dopo l’altra, i campionati italiani continuano a regalare spettacolo e a calamitare l’attenzione di tutti gli appassionati. In particolare, si è disputata una grande finale dei 400 stile libero uomini, in quel di Riccione, dove è andato in scena il day 1 degli Assoluti primaverili.

Stavolta, però, il significato non era solo letto alla gloria della vittoria, anzi. Il titolo portava in dote un obiettivo ancora più importante, cioè la qualificazione agli Europei 2026, che si terranno a Parigi. Un appuntamento imperdibile, in cui ci saranno tutti i migliori.

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Anche per questo, la competitività non è di certo mancata e ha portato a una sfida serrata fino alla fine, proprio nell’ottica di conquistare titolo e pass in una volta sola. Tre nuotatori hanno concluso in appena 10 centesimi, quindi il fiato è rimasto sospeso per diversi secondi.

Il vincitore sorprendente dei 400 stile libero: Davide Marchello

E alla fine non sono mancate neanche le sorprese, visto che a trionfare è stato Davide Marchello. La sua prestazione è stata solida e inaspettata, tanto che è riuscito a chiudere in 3’47″76, arrivando a battere tutti i migliori competitor nei campionati italiani.

In effetti, ci si aspettava un po’ di meglio per Marco De Tullio (3’47″81) e Alessandro Ragaini (3’47″86). Ricordiamo che il tempo-limite europeo di 3’47″5, fissato dalla FIN, non dovrebbe consentire a De Tullio di partire per Parigi.

In questo caso, però, le cose potrebbero andare diversamente, visto che il tempo è comunque simile rispetto a quanto imposto dalla Federnuoto.