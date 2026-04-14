Assoluti Riccione, Lamberti da record nei 50 dorso. Bene Quadarella

Negli Assoluti di Riccione, c’è chi gioisce e chi rallenta: bene Lamberti e Quadarella, mentre non spicca Benedetta Pilato

I campionati italiani stanno regalando grandi emozioni. Nel day-1 a Riccione, le gare erano davvero significative, anche perché valevano il pass per gli Europei 2026 di Parigi, ma solo in caso di vittoria o di superamento di un certo tempo target.

Negli 800 stile libero donne, non delude Simona Quadarella. Dopo il ritorno dall’Australia, è riuscita superare la concorrenza e ha messo d’accordo anche i più scettici ritorno dall’esperienza in Australia, riuscendo a bloccare il tempo sui 8’21″01. Bene lei, davanti a Emma Vittoria Giannelli (8’32″95) e a Noemi Cesarano (8’35″71).

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Il tempo limite era fissato a 8’30″0, per cui solo Quadarella ha ottenuto la qualificazione a Parigi 2026. Nei 100 rana femminili, invece, c’è stata qualche sorpresa. Lisa Angiolini si è imposta in 1’06″33, arrivando davanti di 0″06 a Benedetta Pilato; Anita Bottazzo al terzo posto (1’06″89). Considerando il regolamento e il tempo-limite di 1’06″2, solo Angiolini ha ottenuto il pass, per le altre resta un po’ di delusione.

Lamberti da record nei 50 dorso

Ai campionati italiani è stata la giornata di Michele Lamberti che nei 50 dorso ha siglato il record italiano con il tempo 24″38, migliorando il precedente target che apparteneva a lui e a Thomas Ceccon a pari merito.

Al secondo posto Francesco Lazzari (24″98) e terzo Lorenzo Mora(25″32). Di fatto, ci sono già dei verdetti pesanti per i campionati italiani e per Parigi 2026, lì dove gli italiani cercheranno di farsi valere in vista dei prossimi Europei.