Volley, VNL maschile 2022: la Francia raggiunge l’Italia in semifinale, Giappone ko 3-0

by Deborah Sartori

Volleyball Nations League Logo

La Francia stende il Giappone 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nella sfida dei quarti di finale della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Il Giappone rimonta e sfiora la vittoria del primo set, ma la Francia è più lucida e prende in mano il gioco. I nipponici ci riprovano nella terza frazione, ma gli uomini di Andrea Giani fanno valere la loro superiorità e si aggiudicano la vittoria in tre set. Prestazione superlativa di Jean Patry (19 punti, in attacco), mentre tra i giapponesi (privi del capitano Yuki Ishikawa) il migliore è Yuji Nishida con 8 punti a referto. Di seguito, la cronaca della partita.

La partita

Avvio di match molto equilibrato (5-5), con la Francia che trova un break sul 14-12 ma viene subito recuperata dal Giappone (15-15). I francesi poi trovano un nuovo allungo (18-15), ma i troppi errori al servizio favoriscono il rientro degli avversari (21-22). I nipponici sembrano aver trovato il ritmo giusto (21-23), ma la Francia recupera (24-24) e si prende il set ai vantaggi (26-24).

Nel secondo set i transalpini riprendono da dove avevano lasciato (7-4) e scappano subito via (10-6). Il Giappone prova a rimanere in partita (11-9) ma i francesi prendono in mano il gioco (16-11) e volano verso la conquista del set (25-16). Il copione non cambia molto nel terzo set: la Francia parte alla grande (8-5), il Giappone tenta di rimanere in scia (11-9) ma non riesce mai a mettere realmente pressione agli avversari (16-13). I francesi gestiscono il vantaggio (21-18) e vanno a prendersi la vittoria di set (25-20) e match.