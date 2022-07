Volley, Polonia-Iran in tv oggi: canale, orario e diretta streaming quarti VNL maschile 2022

by Deborah Sartori

Italia-Polonia, VNL maschile 2022 - Foto Volleyball World

Tutto pronto per Polonia-Iran, sfida valevole per i quarti di finale della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. La fase ad eliminazione diretta continua con le sfide che decreteranno le ultime due semifinaliste. I polacchi di coach Nikola Grbic, campioni del mondo in carica, vogliono confermarsi ai vertici e per farlo dovranno superare l’ostica formazione iraniana, che ha chiuso al settimo posto il girone. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semifinale? L’appuntamento è per le ore 21.00 di giovedì 21 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now) con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Andrea Zorzi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, i risultati e la classifica aggiornati per non perdersi davvero nulla.