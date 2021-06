Volley Nations League maschile 2021: riscatto Italia, Olanda ko con super Recine e Michieletto

by Deborah Sartori

La nazionale italiana di volley ai Mondiali 2018 - Foto Antonio Fraioli

Pronto riscatto Italia: Olanda sconfitta in quattro set nel match valido per il girone della Volleyball Nations League maschile 2021. Recine e Michieletto in versione super trascinano il giovane gruppo azzurro al successo, riscattando immediatamente la netta sconfitta rimediata contro gli Stati Uniti. Una vittoria che fa morale, fondamentale per affrontare al meglio la Francia, ultima avversaria di questa Week 4 della VNL. Gli uomini di coach Valentini ottengono la quinta vittoria nella “bolla” di Rimini, che consente loro di salire al decimo posto in classifica.

LA CRONACA DEL MATCH

COME VEDERE ITALIA-FRANCIA

RISULTATI E CLASSIFICA

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

L’Italia chiude la partita con 53 attacchi complessivi, due in meno di quelli olandesi (55), ma è più incisiva a muro (12 contro 7) e al servizio (8 ace contro 5), beneficiando anche di 25 errori avversari (21 quelli azzurri). Il best scorer del match è l’olandese Nimir Abdel-Aziz con 24 punti, seguito a ruota dai 20 punti ciascuno di Alessandro Michieletto (39% in attacco, 5 ace) e Francesco Recine (38% in attacco e 4 muri). Ampiamente in doppia cifra anche Giulio Pinali (17 punti, 3 muri), mentre al centro si fanno notare con 6 punti Lorenzo Cortesia (2 ace) e Leandro Mosca (3 muri).