Preolimpico volley maschile, Italia in partenza per Rio: Cortesia al posto di Russo

La nazionale dell’Italia del volley maschile è in partenza per Rio de Janeiro, dove si giocherà il torneo preolimpico. Prima di arrivare in Brasile, il volo dei ragazzi di De Giorgi farà scalo a Lisbona, e come novità dell’ultim’ora c’è un cambio nel roster azzurro, visto che al posto di Roberto Russo, non al meglio dopo l’infortunio, c’è Lorenzo Cortesia per il ruolo di centrale. Si parte il 30 di settembre, questo dunque il nuovo roster completo: Palleggiatori – Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori – Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali – Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti. Opposti – Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi – Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.