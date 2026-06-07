Valentino Rossi agita il mercato della MotoGP: una poltrona per due - Sportface.it

Valentino Rossi agita il mercato della MotoGP: una poltrona per due

Il box giallo del Pertamina Enduro VR46 è più caldo del solito. La stagione è in corso, i risultati scorrono sui tabelloni, eppure il vero colpo di scena arriva fuori dalla pista: Valentino Rossi deve decidere chi affiancherà Fermin Aldeguer nel team, una scelta che mette in tensione tutto l’ambiente.

Due nomi sono sulla bilancia: Nicolò Bulega e Celestino Vietti, con Luca Marini ormai diretto verso il box del Trackhouse, satellite di Aprilia. Una decisione apparentemente tecnica, ma che in realtà mescola affetto, tattica e il peso di un passato condiviso con alcuni dei piloti.

Bulega contro Vietti: esperienze a confronto

Bulega non è nuovo a queste sfide: era già stato nella scuderia VR46 durante la stagione 2019 di Moto2, senza lasciare un segno indelebile, ma con un’esperienza che conta ancora negli equilibri interni.

Vietti invece viene dalla Moto2 e ha mostrato negli ultimi Gran Premi un’improvvisa accelerata di prestazioni, come se sapesse che il contratto in ballo non ammettesse esitazioni. La scelta di Rossi non riguarda solo la velocità in pista, ma anche la gestione del box, l’intesa con il compagno di squadra e, non da ultimo, l’equilibrio tra giovani emergenti e veterani.

Fabio Di Giannantonio era una possibilità, ma ha scelto di andare al team ufficiale KTM con Alex Marquez, dopo la vittoria al GP di Catalogna.

Un mercato piloti in bilico

Con Luca Marini vicino al Trackhouse e Raul Fernandez in attesa, le scelte di Rossi hanno effetti a catena. Ogni decisione alimenta tensioni, speranze e piccoli drammi personali che, pur lontani dalle telecamere, pesano sulle prestazioni.