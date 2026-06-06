MotoGP Ungheria, Marc Marquez conquista la pole: Acosta e Aldeguer completano la prima fila

Lo spagnolo della Ducati conferma il suo ottimo momento e firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. In prima fila anche Pedro Acosta e Fermin Aldeguer, mentre Bezzecchi scatterà dalla sesta posizione.

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Ungheria, ottava prova del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Budapest, il pilota spagnolo della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo in 1’36″785, conquistando il primo posto sulla griglia di partenza sia per la

Sprint Race in programma oggi alle 15 sia per la gara di domenica.

Per Marquez si tratta di un risultato importante arrivato a una settimana dal rientro in pista al Mugello, dopo il doppio intervento chirurgico alla spalla e al piede.

Acosta e Aldeguer in prima fila

Alle spalle del pilota Ducati scatteranno Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Lo spagnolo della KTM ha chiuso a soli 53 millesimi dalla vetta, mentre il portacolori del team Ducati Gresini ha ottenuto il terzo miglior tempo.

Ad aprire la seconda fila sarà Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, seguito da Francesco Bagnaia e dal leader del campionato Marco Bezzecchi su Aprilia.

La griglia di partenza del GP d’Ungheria

Prima fila

Marc Marquez (Spagna, Ducati) – 1’36″785

Pedro Acosta (Spagna, KTM) – 1’36″838

Fermin Aldeguer (Spagna, Ducati Gresini) – 1’37″125

Seconda fila

4. Fabio Di Giannantonio (Italia, Ducati VR46) – 1’37″232

5. Francesco Bagnaia (Italia, Ducati) – 1’37″317

6. Marco Bezzecchi (Italia, Aprilia) – 1’37″428

Terza fila

7. Raul Fernandez (Spagna, Aprilia Trackhouse) – 1’37″548

8. Jorge Martin (Spagna, Aprilia) – 1’37″574

9. Luca Marini (Italia, Honda) – 1’37″605

Quarta fila

10. Ai Ogura (Giappone, Aprilia Trackhouse) – 1’37″629

11. Diogo Moreira (Brasile, Honda LCR) – 1’37″850

12. Jack Miller (Australia, Yamaha Pramac) – 1’38″241