MotoGP Ungheria, Marc Marquez domina la Sprint: successo davanti ad Acosta e Bezzecchi

Dopo aver conquistato la pole position, Marc Marquez completa il sabato perfetto vincendo la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria. Lo spagnolo della Ducati precede Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, che conserva la leadership del Mondiale.

Marquez firma una Sprint perfetta a Budapest

Marc Marquez continua a lasciare il segno nel weekend del Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa del Mondiale MotoGP 2026. Lo spagnolo della Ducati, tornato in pista appena una settimana fa al Mugello dopo il doppio intervento chirurgico a spalla e piede, ha trasformato la pole position in una vittoria autoritaria nella Sprint Race.

Scattato dalla prima casella, Marquez ha mantenuto il comando della corsa dal via alla bandiera a scacchi, chiudendo in 21’22″047 e imponendo un ritmo impossibile da sostenere per gli avversari.

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Acosta secondo, Bezzecchi completa il podio

Alle spalle del pilota Ducati ha concluso Pedro Acosta, che con la KTM ha accusato un ritardo di 1″548. Terza posizione per Marco Bezzecchi, protagonista di una gara solida che gli permette di consolidare la leadership nella classifica generale.

Ai piedi del podio si è piazzato Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, seguito dalla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Sesto Jorge Martin davanti a Diogo Moreira ed Enea Bastianini.

Giornata più complicata invece per Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, che hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione.

Ordine d’arrivo della Sprint Race

Marc Marquez (Spagna, Ducati) – 21’22″047 Pedro Acosta (Spagna, KTM) +1″548 Marco Bezzecchi (Italia, Aprilia) +2″722 Raul Fernandez (Spagna, Aprilia Trackhouse) +3″973 Fermin Aldeguer (Spagna, Ducati Gresini) +4″366 Jorge Martin (Spagna, Aprilia) +5″708 Diogo Moreira (Brasile, Honda LCR) +6″285 Enea Bastianini (Italia, KTM Tech3) +7″587 Francesco Bagnaia (Italia, Ducati) +8″237 Fabio Di Giannantonio (Italia, Ducati VR46) +8″469

Classifica piloti

Marco Bezzecchi – 180 punti Jorge Martin – 160 Fabio Di Giannantonio – 134 Pedro Acosta – 112 Raul Fernandez – 93 Ai Ogura – 92 Marc Marquez – 83 Francesco Bagnaia – 83 Alex Marquez – 67 Fermin Aldeguer – 64

Classifica costruttori

Aprilia – 225 punti Ducati – 200 KTM – 134 Honda – 73 Yamaha – 41

Appuntamento con la gara di domenica

Archiviata la Sprint Race, il Mondiale tornerà in pista domenica con la gara lunga del Gran Premio d’Ungheria, in programma alle ore 14. Bezzecchi difenderà la leadership iridata, mentre Marquez proverà a completare un weekend che finora lo ha visto assoluto protagonista.