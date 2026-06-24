MotoGP, Bagnaia lascia Ducati a fine 2026: Pecco correrà con Aprilia

Dopo otto stagioni si chiuderà il rapporto tra il due volte campione del mondo e la casa di Borgo Panigale. Il suo posto nel Ducati Lenovo Team sarà preso da Pedro Acosta.

Bagnaia-Ducati, addio ufficiale a fine stagione

Ora è ufficiale: Francesco “Pecco” Bagnaia non sarà più un pilota Ducati al termine del Campionato MotoGP 2026. L’annuncio è arrivato dal team di Borgo Panigale, che ha comunicato la separazione dopo otto stagioni condivise tra MotoGP e successi mondiali.

Il Gran Premio della Comunità Valenciana sarà dunque l’ultima gara di Bagnaia con i colori del Ducati Lenovo Team. Dal 2027 il pilota italiano passerà in Aprilia, dove farà coppia con Marco Bezzecchi. Al suo posto in Ducati arriverà lo spagnolo Pedro Acosta.

Otto anni di successi con Borgo Panigale

Il rapporto tra Bagnaia e Ducati ha segnato una delle pagine più importanti della storia recente della MotoGP.

Arrivato nel 2019 da rookie nella classe regina, Pecco è cresciuto dentro il progetto Ducati fino a riportare a Borgo Panigale il titolo piloti nel 2022, quindici anni dopo quello conquistato da Casey Stoner nel 2007.

Nel 2023 è arrivato il secondo Mondiale consecutivo. Il bilancio complessivo con la Desmosedici GP parla di 31 vittorie, 62 podi e 28 pole position, con una stagione 2024 particolarmente ricca di successi.

Ducati ha sottolineato il valore del percorso comune, fondato su fiducia, lavoro, sviluppo tecnico e sostegno reciproco. Fino alla fine del 2026, squadra e pilota continueranno a lavorare insieme per chiudere nel miglior modo possibile questo ciclo.

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Bagnaia: “Sento la necessità di ricominciare”

Bagnaia ha salutato Ducati con un messaggio pubblicato su Instagram, affidando ai social il suo addio emotivo alla casa con cui ha scritto la parte più importante della sua carriera in MotoGP.

“Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre”, ha scritto il due volte campione del mondo, ricordando gli anni vissuti in rosso, le vittorie, i podi, le pole e i due titoli mondiali.

Pecco ha raccontato una storia fatta di crescita comune, momenti difficili e successi condivisi. Nel suo messaggio ha però ammesso anche che nell’ultima fase qualcosa è cambiato: “Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre”.

Domenicali: “Ha scritto pagine memorabili”

Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, ha ringraziato Bagnaia per il contributo dato alla storia recente della casa di Borgo Panigale.

Il ceo ha ricordato il titolo del 2022, considerato particolarmente importante perché arrivato dopo un lungo lavoro di ricostruzione di Ducati Corse. Domenicali ha sottolineato non solo i risultati sportivi, ma anche lo stile del pilota, definito “pulito ed elegante”, oltre alla sua lealtà in pista e alla professionalità mostrata fuori dalle competizioni.

Ducati ha inoltre confermato che Bagnaia sarà presente al prossimo World Ducati Week a Misano, in programma dal 3 al 5 luglio, dove prenderà parte alla Lenovo Race of Champions con la Panigale V4.

Dall’Igna: “Resterà per sempre un campione nella storia Ducati”

Anche Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha salutato Bagnaia ricordando l’origine del progetto costruito attorno al pilota italiano.

Dall’Igna ha spiegato che Ducati lo aveva cercato da giovanissimo per sviluppare un percorso di crescita comune, con l’obiettivo di portare la Desmosedici GP al massimo del suo potenziale. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro della squadra, alla tecnologia e al talento di Pecco.

Il direttore generale ha parlato di un rapporto maturo, fondato su gratitudine, fiducia e rispetto, capace di superare anche i momenti più complessi. Bagnaia, ha ribadito, resterà per sempre un campione nella storia di Borgo Panigale.

Nuova sfida Aprilia, Acosta in Ducati

La separazione apre una nuova fase nel mercato piloti MotoGP. Bagnaia ripartirà da Aprilia, dove formerà una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi.

Ducati, invece, affiderà una delle due Desmosedici ufficiali a Pedro Acosta, scelto per raccogliere l’eredità di Pecco nel team factory.

Si chiude così un ciclo sportivo e umano tra i più significativi della MotoGP moderna. Prima dell’addio definitivo, però, resta ancora una parte di stagione da affrontare insieme, con l’obiettivo comune di lasciare il segno fino all’ultima gara in rosso.