Forti critiche per la Ferrari a Monaco: cosa è successo a Hamilton e Leclerc

Le qualifiche di Monaco hanno visto Antonelli davanti a tutti, ma non mancano le critiche per la gestione di Leclerc e Hamilton rispetto ai diretti concorrenti

Monaco non perdona. E la Ferrari lo ha scoperto sulla propria pelle. Nessuna Rossa in prima fila: un verdetto che sa di beffa per una scuderia che si presentava nel Principato con l’ambizione legittima della pole. Il problema, però, non è solo la macchina.

È vero, Red Bull e Mercedes hanno compiuto un passo avanti mostruoso tra venerdì e sabato, assottigliando a poco a poco quel margine di superiorità che la monoposto di Maranello sembrava garantire. Ma ora c’è da prendersi alcune responsabilità e la sensazione è che oggi la differenza l’abbiano fatta i piloti.

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Le critiche piovono addosso a Leclerc e Hamilton, rei di non essere stati perfetti nel momento clou. Charles ha di fatto sprecato la qualifica: un errore nel primo run, la pressione montante e quel muro traditore nell’ultimo tentativo disperato. Lewis Hamilton non ha brillato, finendo appena davanti al monegasco ma lontanissimo dalla vetta.

Le Ferrari deludono in qualifica, ma puntano a riprendersi in gara

La verità è che, quando la qualifica si è fatta dura, Hamilton e Leclerc sono apparsi un gradino sotto. Dall’altra parte della barricata, Kimi Antonelli e Max Verstappen hanno semplicemente fatto la differenza.

Non è solo questione di setup: oggi sembrano avere qualcosa in più. Kimi e Max hanno portato le rispettive monoposto al limite, trasformando ogni metro del tracciato nella possibilità di un tempo migliore.

La Ferrari avrà anche il pacchetto aerodinamico, ma a Montecarlo la differenza l’ha fatta qualcos’altro. Ma c’è ancora la gara ed è lì che si fa la storia, ancora di più a Monaco.