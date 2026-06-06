Formula 1, Antonelli conquista la pole a Monaco davanti a Verstappen e Hamilton

Kimi Antonelli continua a stupire e firma la pole position del Gran Premio di Monaco. Il leader del Mondiale porta la sua Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, ottavo Lando Norris.
Antonelli imprendibile tra le strade del Principato
Kimi Antonelli conferma il suo straordinario momento di forma e conquista la pole position del Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1. Sul circuito cittadino di Monte-Carlo, il giovane pilota della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo delle qualifiche, assicurandosi la partenza al palo per la gara di domenica.
Per il leader della classifica mondiale si tratta della quarta pole position stagionale, un risultato che rafforza ulteriormente il suo ruolo di protagonista assoluto di questa stagione.
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Verstappen e Hamilton alle sue spalle
Alle spalle dell’italiano scatterà Max Verstappen con la Red Bull, mentre la Ferrari di Lewis Hamilton aprirà la seconda fila grazie al terzo tempo ottenuto in qualifica.
Quarta posizione per l’altra monoposto del Cavallino Rampante guidata da Charles Leclerc, che proverà a inserirsi nella lotta per il podio davanti al pubblico di casa.
Ferrari competitive, McLaren più indietro
Alle spalle delle prime quattro posizioni si è piazzato Isack Hadjar, seguito dall’altra Mercedes di George Russell.
Più attardate le McLaren: Oscar Piastri partirà dalla settima casella, mentre il campione del mondo in carica Lando Norris non è andato oltre l’ottavo posto.
Chiudono la classifica delle qualifiche le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.
La griglia nelle prime posizioni
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
Appuntamento con la gara
Il Gran Premio di Monaco scatterà domenica alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.