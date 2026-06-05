Ferrari subito davanti a Monaco: Leclerc e Hamilton dominano le FP1 del GP in diretta su Sky e NOW

Ottimo avvio per la Ferrari nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco 2026. Charles Leclerc firma il miglior tempo davanti a Lewis Hamilton, completando una doppietta rossa che accende le ambizioni di Maranello. Nel pomeriggio le FP2 saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW.
La Ferrari inaugura nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Monaco 2026. Nella prima sessione di prove libere sul circuito cittadino di Monte Carlo, Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo in 1:13.978, precedendo di 226 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton e regalando alla Scuderia una promettente doppietta.
Per il pilota monegasco, protagonista davanti al pubblico di casa, si tratta di un segnale importante su una pista che da sempre esalta le sue qualità. Anche Hamilton ha mostrato un ottimo passo, confermando la competitività della SF-26 sul tracciato del Principato.
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Ferrari davanti, Verstappen insegue
Alle spalle delle due Ferrari si è piazzato Max Verstappen con la Red Bull, staccato di oltre mezzo secondo dalla vetta. Quarta posizione per Kimi Antonelli, leader del Mondiale, che ha preceduto l’altra Mercedes di George Russell.
Completano la top ten Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly.
La conformazione del circuito di Monaco sembra valorizzare le caratteristiche della Ferrari, particolarmente efficace nelle frenate e nelle curve lente e medie, elementi fondamentali tra i guard rail del Principato.
Due bandiere rosse nelle prime libere
La sessione è stata caratterizzata anche da due interruzioni.
La prima bandiera rossa è stata provocata dall’incidente di Isack Hadjar, finito contro le barriere nella zona delle Piscine dopo aver perso il controllo della sua monoposto. Il pilota della Red Bull ha chiuso comunque tredicesimo.
La seconda interruzione è arrivata nel finale a causa di alcuni detriti lasciati in pista dall’Aston Martin di Fernando Alonso, coinvolto in un problema all’uscita del tunnel.
La top ten delle FP1
- Charles Leclerc (Ferrari) 1:13.978
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.226
- Max Verstappen (Red Bull) +0.513
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0.559
- George Russell (Mercedes) +1.005
- Lando Norris (McLaren)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
Alle 17 le FP2 in diretta su Sky e NOW
Il programma del venerdì prosegue con la seconda sessione di prove libere, in programma alle ore 17. Le FP2 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
La sessione pomeridiana sarà particolarmente importante per comprendere il reale potenziale delle squadre in vista delle qualifiche, tradizionalmente decisive a Monaco, dove sorpassare resta estremamente complicato.