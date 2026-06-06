F1, Monaco entra nel vivo: Ferrari cerca la pole tra i muretti del Principato

Il GP di Monaco 2026 entra nella sua seconda giornata. quella che può già indirizzare l’intero weekend. Sul circuito cittadino di Montecarlo, dove sorpassare resta complicatissimo, le qualifiche assumono un peso enorme. Prima, però, team e piloti avranno un’ultimo occasione per sistemare assetti e dettagli nelle FP3, in programma dalle 12.30 alle 13.30.

Ferrari in fiducia, ma a Monaco l’errore non perdona

La Ferrari arriva al sabato con sensazioni positive dopo le prime due sessioni di prove libere. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono apparsi competitivi, confermando un buon feeling della SF-26 sulle stradine del Principato.

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Ma Monaco è Monaco: qui basta un centimetro di troppo per finire contro il muro e rovinare tutto. La Rossa dovrà estrarre il massimo dalla monoposto senza sbavature, perché la pole può valere mezza gara.

Orari, tv e streaming: qualifiche anche in chiaro su TV8

Le qualifiche scatteranno alle 16.00 e termineranno alle 17.00. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sul Sport F1 e Sky Sport 4K, con streaming su SkyGo e NOW. TV8 trasmetterà in chiaro soltanto la differita delle qualifiche alle 19.00, disponibile anche su TV8.it. Le prove libere, invece, saranno visibili esclusivamente su Sky.