Motori in tv, Formula 1 a Zandvoort e IndyCar a Washington: orari e diretta Sky del weekend

Da giovedì 20 a domenica 23 agosto torna la Formula 1 con il GP dei Paesi Bassi. Nel weekend su Sky e NOW anche F1 Academy, Porsche Supercup, IndyCar e SailGP.
La Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa sul circuito di Zandvoort. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto Sky e NOW trasmetteranno il Gran Premio dei Paesi Bassi, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026, insieme a un weekend che comprenderà anche F1 Academy, Porsche Supercup, IndyCar e SailGP.
Il GP olandese sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il fine settimana adotterà il format Sprint: venerdì l’unica sessione di prove libere e le qualifiche Sprint, sabato la Sprint Race e le qualifiche del Gran Premio, domenica la gara.
Formula 1, GP Paesi Bassi: gara domenica alle 15
Il programma di Zandvoort prenderà il via giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì alle 12.30 si disputeranno le Prove Libere 1, mentre alle 16.30 scatteranno le qualifiche Sprint.
Sabato sarà il momento della Sprint Race alle 12.00, seguita alle 16.00 dalle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. La gara è in programma domenica 23 agosto alle 15.00.
Nel corso del weekend scenderanno in pista a Zandvoort anche la F1 Academy e la Porsche Supercup.
La squadra Sky per il GP di Zandvoort
La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio dal circuito e Davide Camicioli.
Al termine della gara spazio a Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli insieme ai suoi ospiti per analizzare quanto accaduto in pista.
IndyCar, Freedom 250 di Washington domenica alle 19.15
Il programma dei motori proseguirà domenica con la NTT IndyCar Series. Il Freedom 250 Grand Prix of Washington D.C. sarà trasmesso in diretta alle 19.15 su Sky Sport F1 e NOW.
SailGP in Germania sabato e domenica
Nel weekend torna anche la vela con il SailGP Rockwool Germany, nono appuntamento stagionale. La competizione sarà trasmessa su Sky Sport Max e NOW.
Il Day 1 è previsto sabato 22 agosto alle 14.00, mentre domenica 23, sempre alle 14.00, si svolgerà il Day 2.
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Formula 1 GP Paesi Bassi 2026: programma completo e orari tv
Giovedì 20 agosto
13.30 – Conferenza stampa piloti
17.45 – Paddock Live Pit Walk
Venerdì 21 agosto
12.15 – Paddock Live
12.30 – F1, Prove Libere 1
13.30 – Paddock Live
14.55 – F1 Academy, Prove Libere
16.00 – Paddock Live
16.30 – F1, Qualifiche Sprint
17.30 – Paddock Live
17.55 – Porsche Supercup, Prove Libere
19.00 – Paddock Live Show
29.30 – Conferenza stampa Team Principal (differita)
Nota: l’orario delle 29.30 per la conferenza stampa dei Team Principal è riportato così nel comunicato originale.
Sabato 22 agosto
9.15 – F1 Academy, Qualifiche
10.10 – Porsche Supercup, Qualifiche
11.15 – Paddock Live
12.00 – F1, Sprint Race
13.00 – Paddock Live
14.30 – F1 Academy, Race 1
15.30 – Paddock Live
16.00 – F1, Qualifiche
17.15 – Paddock Live
17.55 – Porsche Supercup, Race 1
19.00 – Paddock Live Show
Domenica 23 agosto
10.35 – F1 Academy, Race 2
11.50 – Porsche Supercup, Race 2
13.30 – Paddock Live
15.00 – F1, Gara
17.00 – Paddock Live Post-Gara
17.30 – Debriefing
18.00 – Notebook
18.15 – Race Anatomy
IndyCar: programma tv
Domenica 23 agosto
19.15 – Freedom 250 Grand Prix of Washington D.C., Gara – Sky Sport F1 e NOW
SailGP Rockwool Germany: programma tv
Sabato 22 agosto
14.00 – Day 1 – Sky Sport Max e NOW
Domenica 23 agosto
14.00 – Day 2 – Sky Sport Max e NOW
Durante tutto il fine settimana saranno disponibili aggiornamenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.