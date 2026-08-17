Motori in tv, Formula 1 a Zandvoort e IndyCar a Washington: orari e diretta Sky del weekend

Da giovedì 20 a domenica 23 agosto torna la Formula 1 con il GP dei Paesi Bassi. Nel weekend su Sky e NOW anche F1 Academy, Porsche Supercup, IndyCar e SailGP.

La Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa sul circuito di Zandvoort. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto Sky e NOW trasmetteranno il Gran Premio dei Paesi Bassi, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026, insieme a un weekend che comprenderà anche F1 Academy, Porsche Supercup, IndyCar e SailGP.

Il GP olandese sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il fine settimana adotterà il format Sprint: venerdì l’unica sessione di prove libere e le qualifiche Sprint, sabato la Sprint Race e le qualifiche del Gran Premio, domenica la gara.

Formula 1, GP Paesi Bassi: gara domenica alle 15

Il programma di Zandvoort prenderà il via giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì alle 12.30 si disputeranno le Prove Libere 1, mentre alle 16.30 scatteranno le qualifiche Sprint.

Sabato sarà il momento della Sprint Race alle 12.00, seguita alle 16.00 dalle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. La gara è in programma domenica 23 agosto alle 15.00.

Nel corso del weekend scenderanno in pista a Zandvoort anche la F1 Academy e la Porsche Supercup.

La squadra Sky per il GP di Zandvoort

La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio dal circuito e Davide Camicioli.

Al termine della gara spazio a Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli insieme ai suoi ospiti per analizzare quanto accaduto in pista.

IndyCar, Freedom 250 di Washington domenica alle 19.15

Il programma dei motori proseguirà domenica con la NTT IndyCar Series. Il Freedom 250 Grand Prix of Washington D.C. sarà trasmesso in diretta alle 19.15 su Sky Sport F1 e NOW.

SailGP in Germania sabato e domenica

Nel weekend torna anche la vela con il SailGP Rockwool Germany, nono appuntamento stagionale. La competizione sarà trasmessa su Sky Sport Max e NOW.

Il Day 1 è previsto sabato 22 agosto alle 14.00, mentre domenica 23, sempre alle 14.00, si svolgerà il Day 2.

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Formula 1 GP Paesi Bassi 2026: programma completo e orari tv

Giovedì 20 agosto

13.30 – Conferenza stampa piloti

17.45 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 21 agosto

12.15 – Paddock Live

12.30 – F1, Prove Libere 1

13.30 – Paddock Live

14.55 – F1 Academy, Prove Libere

16.00 – Paddock Live

16.30 – F1, Qualifiche Sprint

17.30 – Paddock Live

17.55 – Porsche Supercup, Prove Libere

19.00 – Paddock Live Show

29.30 – Conferenza stampa Team Principal (differita)

Nota: l’orario delle 29.30 per la conferenza stampa dei Team Principal è riportato così nel comunicato originale.

Sabato 22 agosto

9.15 – F1 Academy, Qualifiche

10.10 – Porsche Supercup, Qualifiche

11.15 – Paddock Live

12.00 – F1, Sprint Race

13.00 – Paddock Live

14.30 – F1 Academy, Race 1

15.30 – Paddock Live

16.00 – F1, Qualifiche

17.15 – Paddock Live

17.55 – Porsche Supercup, Race 1

19.00 – Paddock Live Show

Domenica 23 agosto

10.35 – F1 Academy, Race 2

11.50 – Porsche Supercup, Race 2

13.30 – Paddock Live

15.00 – F1, Gara

17.00 – Paddock Live Post-Gara

17.30 – Debriefing

18.00 – Notebook

18.15 – Race Anatomy

IndyCar: programma tv

Domenica 23 agosto

19.15 – Freedom 250 Grand Prix of Washington D.C., Gara – Sky Sport F1 e NOW

SailGP Rockwool Germany: programma tv

Sabato 22 agosto

14.00 – Day 1 – Sky Sport Max e NOW

Domenica 23 agosto

14.00 – Day 2 – Sky Sport Max e NOW

Durante tutto il fine settimana saranno disponibili aggiornamenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.