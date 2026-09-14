Motori, domenica da record su Sky: F1 oltre 1,9 milioni, MotoGP sopra i 2,1 milioni

Il GP di Spagna di Formula 1 firma il miglior ascolto su Sky dal 2022 con 1,915 milioni di spettatori medi e il 18,2% di share. A Misano la MotoGP supera quota 2,1 milioni tra Sky e TV8.

Una domenica di grandi ascolti per Formula 1 e MotoGP sui canali Sky. Il fine settimana dei motori ha fatto registrare numeri particolarmente rilevanti sia per il Gran Premio di Spagna di F1 sia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP.

La Formula 1 ha toccato il miglior risultato su Sky dal 2022, mentre la MotoGP ha superato complessivamente i due milioni di spettatori medi tra Sky e TV8.

Formula 1, miglior ascolto dal 2022

Il GP di Spagna, trasmesso dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ha raccolto 1 milione 915 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 18,2% di share.

I contatti unici sono stati 2 milioni 420 mila per la gara che ha visto Kimi Antonelli conquistare l’ottava vittoria stagionale.

Numeri importanti anche per il post gara, seguito da oltre 684 mila spettatori medi complessivi. La differita proposta su TV8 dalle 18 ha invece raggiunto 1 milione 398 mila spettatori medi, con il 13% di share.

MotoGP, oltre 2,1 milioni per Misano

Ottimo risultato anche per la MotoGP. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, trasmesso dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8, ha totalizzato oltre 2 milioni 121 mila spettatori medi complessivi, con il 18,04% di share.

I contatti unici complessivi hanno raggiunto quota 3 milioni 88 mila.

Nel dettaglio, la vittoria di Marc Marquez ha raccolto su Sky 881 mila spettatori medi, con il 7,5% di share e 1 milione 186 mila contatti unici.

La diretta su TV8 ha invece fatto segnare 1 milione 239 mila spettatori medi, con il 10,55% di share e 1 milione 965 mila contatti unici.

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Numeri importanti anche sul digitale

La Formula 1 ha ottenuto risultati significativi anche sui canali digitali di Sky Sport. Il GP di Madrid ha raggiunto su SkySport.it 897 mila utenti unici, con 6,2 milioni di pagine viste e 1,2 milioni di video views.

Sui canali social sono state registrate oltre 2,1 milioni di interazioni e 29 milioni di video views.

Per la MotoGP a Misano, invece, il sito ha raggiunto 342 mila utenti unici, 2,9 milioni di pagine viste e 488 mila video views. Sui social si contano oltre 1,5 milioni di interazioni e 27,9 milioni di video views.

Una domenica quindi particolarmente positiva per la programmazione motoristica di Sky, con ascolti televisivi e numeri digitali che confermano il forte interesse per Formula 1 e MotoGP.