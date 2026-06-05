F1, GP Monaco: Ferrari domina le prove libere, Mercedes in affanno

La Ferrari detta il passo anche nelle libere 2 pomeridiane del Gran Premio di Monaco , confermando le ottime sensazioni sull’asfalto cittadino. Verstappen insidia le rosse, mentre il motore Mercedes almeno a Monte Carlo sembrerebbe non fare la differenza.

Ferrari vola a Montecarlo, Hamilton precede Leclerc

Lewis Hamilton chiude al 1° posto la sessione di FP2 del Gran Premio di Monaco, stampando il tempo di 1’13″026. Il pilota britannico sfrutta al meglio il potenziale della sua vettura sulle strette strade del Principato, confermando anche l’ottimo stato di forma mostrato nel precedente appuntamento di Montreal.

A soli 111 millesimi di distanza si piazza Charles Leclerc. Il padrone di casa trova costanza nel ritmo, completando numerosi tentativi veloci, ma con le gomme rosse non riesce ad abbassare il riferimento cronometrico del suo compagno di box.

La coppia di Maranello domina, alimentando le speranze della scuderia in vista della cruciale qualifica di domani. Subito dietro le vetture del Cavallino Rampante spunta la Red Bull di Max Verstappen.

L’olandese ferma il cronometro a 168 millesimi dalla vetta e chiude al 3° posto. Nel corso dei 60 minuti, il campione della Red Bull preferisce concentrarsi sulla simulazione di passo gara, passando in anticipo al long-run e tralasciando la prestazione assoluta sul giro secco rispetto ai rivali diretti. Ma se c’è una pista dove il pilota può fare le differenza anche dimani è proprio questa.

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Mercedes in ritardo, problemi tecnici per la McLaren di Norris

La sessione pomeridiana evidenzia qualche difficoltà per la scuderia Mercedes, apparsa meno brillante rispetto al solito.

George Russell termina al 4° posto con il ritardo pesante di 379 millesimi di ritardo, mentre Kimi Antonelli, leader del campionato mondiale, non va oltre la 5° piazza a 503 millesimi da Hamilton. I piloti faticano a trovare il giusto bilanciamento nei tratti lenti della pista monegasca e lamentano mancanza di fiducia e scivolamento, anche al momento di montare le gomme morbide.

Il divario cronometrico si allarga notevolmente a centro del gruppo. Isack Hadjar ottiene la 6° posizione sull’altra Red Bull, accusando 1.061 secondi di distacco. Il pilota francese riesce comunque a precedere la McLaren di Oscar Piastri, 7° a 1.062, apparso spento. L’appuntamento monegasco sembrerebbe amaro anche per Lando Norris, costretto ad abbandonare il tracciato prematuramente a causa di noie tecniche sulla sua monoposto (un nuovo e preoccupante guasto alla batteria come in Cina).

A chiudere la top 10 troviamo Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto sulle Audi, in 8° e 9° posizione, seguiti da Oliver Bearman sulla Haas al 10° posto.