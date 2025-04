Arriva l’annuncio esplosivo su Valentino Rossi: i fan restano letteralmente senza parole ed estasiati grazie al pilota, ecco cosa è successo

Fan impazziti per Valentino Rossi e per l’annuncio arrivato nelle ultime ore che ha già fatto il giro del web. L’ex numero uno al mondo della MotoGp è ormai diventato un personaggio di dominio pubblico, un’icona dello sport italiano e internazionale. Si parla molto di lui, pur essendosi ormai ritirato dal circus. Tra vita privata e nuove esperienze, “The Doctor 46” continua ad essere sulla cresta d’onda.

Con la nascita della VR46 si è avuta una certa continuità nel motomondiale: pur non essendo più protagonista in prima persona, Valentino Rossi ha creato una propria scuderia. Nel corso del tempo sono tante le iniziative messe su dal team a favore dei fan che non hanno mai tradito l’azzurro. Se Valentino Rossi oggi è a questi livelli iconici lo deve anche al grande successo che ha da sempre ricevuto tra i tifosi.

E lui quando può vede di ripagare con la stessa moneta come in questo caso. L’ultimo annuncio ha davvero colto di sorpresa. Sta per tornare, infatti, un concorso molto seguito e atteso dai fan che non vedevano l’ora che arrivasse questo momento insperato. Ci riferiamo al “VR46 Tribe Pass Contest“. Di cosa si tratta?

Iscrivendosi si avrà un’opportunità unica. Si potrà vivere da insider alcuni tra i più prestigiosi eventi del motomondiale del 2025. Il concorso prevede ben quattro estrazioni e sarà attivo dal 3 aprile al 21 luglio 2025. C’è dunque tanto tempo per prendervi parte. I quattro fortunati avranno in premio attività tra loro diverse ma allo stesso tempo alquanto prestigiose, associate ad esperienze esclusive tra WEC, GT e MotoGP. Si entrerà nel cuore delle corse tra paddock internazionali, circuiti iconici e hospitality riservate. Ma vediamo con precisione quali sono questi quattro premi tanto desiderati.

WEC Spa-Francorchamps del 9-10 maggio è la prima esperienza delle quattro fasi del concorso: garantito un ingresso al circuito, l’accesso al paddock, un pass hospitality WRT e un kit gadget esclusivo. La seconda fase, invece, riguarda la 24 Ore di Le Mans dal 13 al 15 giugno, e darà diritto all’accesso a tribuna e paddock, oltre all’hospitality WRT e gadget dedicati. Altro giro altra corsa (in tutti i sensi) per la terza fase: il fortunato si aggiudicherà gli stessi premi di Le Mans, in occasione della GT World Challange di Misano, il 19 e 20 luglio prossimi.

Finita qui? Nemmeno per sogno. Il quarto premio, forse quello più prestigioso di tutti, è un GP a scelta tra Austria e Valencia della MotoGP con ingresso al paddock, visita al box e accesso all’hospitality del Pertamina Enduro VR46 Racing Team con gadget dedicati.