MotoGP, Quartararo: “Ora in Francia mi conoscono tutti. Bagnaia forte, Rossi ci mancherà”

by Giorgio Billone

Fabio Quartararo - Foto Robertoneoxi CC BY-SA 4.0

“Le cose sono cambiate, ora in Francia mi riconoscono tutti anche chi non guarda le moto”. Intervenuto dall’Eicma, il pilota campione del Mondo 2021 in MotoGP, Fabio Quartararo, ha parlato della svolta nella sua carriera e della prossima stagione: “Dai test di Jerez mi aspettavo di più dalla moto, ma ora è chiaro dove dobbiamo migliorare. Gli ingegneri giapponesi sanno cosa fare e questo è molto importante per l’anno prossimo. Ora dobbiamo stare tranquilli, mi prendo il mio tempo perché sappiamo cosa fare”.

Sui rivali: “Pecco Bagnaia è stato molto forte a fine stagione, la Ducati è cresciuta molto e sarà interessante battagliare con loro dall’inizio. Rossi? Non vederlo ai primi test sarà strano, mancherà a tutto il mondo. A Valencia è stato difficile per tutti”.