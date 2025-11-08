Il pilota romagnolo dell’Aprilia firma il miglior tempo in 1’37″556 e partirà davanti a tutti a Portimão. Bagnaia in seconda fila, quarto.

Sventola il tricolore sulla pole position del Gran Premio del Portogallo.

Sul circuito di Portimão, Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole della ventunesima tappa del Mondiale MotoGP con un tempo di 1’37″556, precedendo di 150 millesimi il talento spagnolo Pedro Acosta (KTM) e di 304 millesimi il francese Fabio Quartararo (Yamaha).

Per il pilota romagnolo si tratta di una prova di forza, arrivata con una gestione perfetta del giro lanciato e un passo competitivo su tutta la sessione. In prima fila con lui anche i due rivali più in forma del momento, Acosta e Quartararo, che hanno confermato ritmo e costanza.

Apre invece la seconda fila Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), quarto con un giro in 1’37″935, davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda LCR).

Seguono Joan Mir (Honda, 7°), Jack Miller (Yamaha Pramac, 8°) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, 9°).

Chiudono la top 12 Pol Espargaro (KTM Tech3), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).

Griglia di partenza GP del Portogallo – MotoGP 2025

1ª fila

1️⃣ Marco Bezzecchi (ITA, Aprilia) – 1’37″556

2️⃣ Pedro Acosta (ESP, KTM) – +0″150

3️⃣ Fabio Quartararo (FRA, Yamaha) – +0″304

2ª fila

4️⃣ Francesco Bagnaia (ITA, Ducati) – +0″379

5️⃣ Alex Marquez (ESP, Ducati Gresini) – +0″431

6️⃣ Johann Zarco (FRA, Honda LCR) – +0″503

3ª fila

7️⃣ Joan Mir (ESP, Honda) – +0″621

8️⃣ Jack Miller (AUS, Yamaha Pramac) – +0″661

9️⃣ Fabio Di Giannantonio (ITA, Ducati VR46) – +0″869

4ª fila

Pol Espargaro (ESP, KTM Tech3) – +0″893

11️⃣ Fermin Aldeguer (ESP, Ducati Gresini) – +0″936

12️⃣ Ai Ogura (JPN, Aprilia Trackhouse) – +0″969