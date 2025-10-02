Lo spagnolo salterà il GP d’Indonesia: stagione tormentata da cadute e infortuni

Intervento riuscito ma futuro ancora incerto per Jorge Martin, che dopo la caduta nel weekend di Motegi è rientrato in Spagna per sottoporsi a un’operazione alla clavicola destra. L’intervento, eseguito presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dall’équipe del professor Xavier Mir, è andato a buon fine.

«La frattura era complessa, divisa in tre parti – ha spiegato Angel Charte, direttore medico MotoGp –. È stato necessario l’utilizzo di viti di fissaggio e di una placca di contenimento. L’operazione è perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero restano indefiniti. Non possiamo indicare una data precisa per il ritorno in pista: inizierà la riabilitazione al più presto».

Martin sarà costretto a saltare il GP d’Indonesia, un’altra tappa sfortunata di una stagione segnata dai tanti infortuni. Dopo il titolo mondiale conquistato con Ducati Pramac, lo spagnolo ha iniziato il 2025 con il passaggio in Aprilia, ma il debutto è stato compromesso dall’highside nei test di Sepang a febbraio che lo ha costretto a tre mesi di stop. A pochi giorni dall’avvio del Mondiale in Thailandia, un nuovo incidente in allenamento gli ha procurato fratture multiple a radio, ossa carpali e calcagno della mano sinistra.

Rientrato in Qatar, Martin è nuovamente caduto nella gara lunga, riportando un emopneumotorace e fratture costali che lo hanno tenuto fermo per altri sette weekend. Tornato a luglio a Brno, sembrava aver superato il momento difficile, ma a Motegi un’altra caduta gli ha provocato la frattura alla clavicola ora operata.

Il rischio, per Martin, è che una stagione partita già in salita si chiuda ancora prima del previsto.