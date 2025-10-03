Il pilota dell’Aprilia chiude in 1’29″240 e rifila oltre quattro decimi agli avversari. Marini quarto, Bagnaia solo 17°: servirà il Q1 per diversi big.

Marco Bezzecchi firma la miglior prestazione nella sessione di Practice del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo round del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia ferma il cronometro su 1’29″240, alla media di 173,5 km/h, staccando di oltre quattro decimi Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0.408) e Pedro Acosta (KTM, +0.424).

Ottima la prova di Luca Marini (Honda), quarto in 1’29″730, davanti a Raul Fernandez (Aprilia) e Joan Mir (Honda). A completare la top ten ci sono Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Rins (Yamaha), Miguel Oliveira (Yamaha) e Alex Marquez (Ducati Gresini).

Giornata complicata invece per alcuni big: Marc Marquez (Ducati) è 11° dopo due scivolate senza conseguenze, Franco Morbidelli (Ducati VR46) 12°, Enea Bastianini (KTM) 15°, Francesco Bagnaia (Ducati) 17° e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 18°. Tutti loro dovranno passare per il Q1 nelle qualifiche di sabato.

I migliori tempi della Practice