“Pecco” Bagnaia manda un chiaro messaggio alla Ducati: il pilota italiano ha deciso il suo futuro in MotoGP.

Francesco “Pecco” Bagnaia non nasconde le sue intenzioni. Dopo una stagione complicata, segnata più da momenti difficili che da soddisfazioni, il pilota italiano ha confermato di voler restare in Ducati. Il contratto di Bagnaia scade nel 2026, lui spera di sedersi al tavolo già questo inverno per trovare un nuovo accordo. L’idea è molto chiara: “Pecco” non sta semplicemente cercando un rinnovo, ma vuole chiudere la sua carriera proprio con la casa di Borgo Panigale.

Bagnaia ha deciso: messaggio alla Ducati

Bagnaia non usa mezzi termini per descrivere il suo 2025: “Onestamente non riesco a dare una valutazione che non sia disastrosa a questa stagione”. Le difficoltà sono state molte, e il suo piazzamento finale — quinto in classifica — non rispecchia le ambizioni che aveva ad inizio anno.

Durante il media scrum ha ammesso che, nelle ultime gare, stava correndo per divertimento, più che per risultati: “Ero partito con l’idea di vincere, sono finito quinto in campionato. È stata una delle più dure, e forse la peggiore, stagioni che abbia mai avuto, soprattutto nell’ultima parte. In queste ultime gare volevo solo divertirmi e oggi l’ho fatto per tre curve. Avrei potuto chiudere tra i primi 6 o 7 e per me sarebbe stato un risultato fantastico considerati i problemi avuti negli ultimi giorni”.

Nonostante i problemi, Bagnaia ha ribadito con forza il suo attaccamento al team di Borgo Panigale: “Io voglio continuare con Ducati, è la mia ambizione. Ho iniziato con loro, mi hanno dato la possibilità di vincere due titoli. Insieme abbiamo migliorato la moto, adesso va forte con tutti, e vorrei finire la mia carriera con loro. Magari inizieremo a parlare già questo inverno, non lo so”.

Al contempo, ha espresso fiducia nel progetto Ducati anche per il 2026. Bagnaia ha anche ribadito di volere “più stabilità” dalla moto, un desiderio che evidenzia la sua voglia di migliorare e tornare competitivo. Pecco Bagnaia si trova a un bivio. La sua stagione non è andata come sperava, ma il desiderio di restare in Ducati è forte. Vuole negoziare il rinnovo, non come un semplice pilota di passaggio, ma come un protagonista che sogna di chiudere la carriera in rosso.