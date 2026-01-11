Marc Marquez annuncia il motivo del ritiro: il suo fisico non ce la fa più

Marc Marquez è considerato uno dei piloti più talentuosi e straordinari in assoluto nella storia della MotoGP e del motociclismo in generale.

Marc Marquez è un fuoriclasse davvero straordinario, come ha dimostrato anche nel corso della stagione di MotoGP da mesi archiviata. Nel 2025, infatti, si è laureato per la nona volta nel corso della sua carriera campione del mondo di motociclismo.

Ciò che ha reso il suo dominio incontrastato e incontrastabile l’anno scorso particolarmente degno di nota, al debutto assoluto nel team ufficiale della Ducati, è stato il fatto che il numero 93 ex Honda ha alle spalle un calvario che avrebbe potuto fare rinunciare chiunque, dando vita a una resa incondizionata.

Marquez, invece, malgrado le precarie condizioni fisiche ha continuato a credere nel suo talento e nelle sue capacità, per quanto lui stesso abbia ammesso recentemente di avere come motivazione principale di un eventuale ritiro la sua condizione fisica, che con l’età inevitabilmente inizia a presentare il conto.

Marc Marquez e l’ipotesi ritiro: cosa ha ammesso il campione della MotoGP

Marc Marquez è tornato a parlare dell’ipotesi ritiro, un’eventualità sempre molto difficile da considerare per un’atleta professionista ma che purtroppo prima o poi giunge alla porta di tutti quanti. In un’intervista concessa al programma El Objectivo de La Sexta, ha ammesso proprio che per uno sportivo ritirarsi è sempre molto difficile, specialmente riflettere sul momento giusto in cui farlo e soprattutto quando farlo: “So che mi ritirerò più a causa del fisico che della mente. Siamo in uno sport dove gli infortuni pesano. Ultimamente non mi hanno rispettato, mentre prima sì”.

Concentrandosi proprio sulla questione infortuni, Marc Marquez ha precisato che la cosa peggiore sono le cadute violente. Quelle rimangono in maniera pressoché permanente nella mente di uno o più piloti. Tuttavia, ha anche chiarito che le cadute – più o meno violente che siano – ti insegnano il limite.

Queste dichiarazioni ci presentano l’identikit perfetto di un campione straordinario, che ha dato vita a un nuovo stile di guida fin dal momento esatto in cui ha iniziato a correre in MotoGP. Un fuoriclasse sopra le righe, che della ricerca del superamento del limite ha fatto senza la benché minima ombra di dubbio il suo marchio di fabbrica sia prima che durante la sua esperienza in Ducati. I tanti infortuni sono il rovescio della medaglia d’orata che rappresenta il nove volte campione del mondo. Che, fino a quando deciderà che sarà il caso di continuare, sarà bello vederlo correre in pista anche nel 2026 e oltre.